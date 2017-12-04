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Табачок не врозь: в Беларуси создадут единую табачную сеть

05.12.2017 07:36 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 дек — Sputnik. Единая товаропроводящая сеть в табачной сфере будет создана в Беларуси. В зоне ее ответственности окажется реализация табачной продукции и на внешних рынках, и на внутренних, заявил в понедельник вице-премьер Михаил Русый по итогам табачного совещания у президента.

Табачок не врозь: в Беларуси создадут единую табачную сеть
© Фото: пресс-служба президента
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Русый выразил уверенность, что за четыре года проект принесет в бюджет, даже по минимальным расчетам, около 210 миллионов рублей, а потенциально — до 400 миллионов. 

"Нормативный документ будет подготовлен, чтобы с января 2018 года этот проект начал не революционно, а поэтапно развиваться. Завершится он на первом этапе в 2020 году. Это серьезный шаг к тому, чтобы в такие сферы входил и бизнес. Но контроль государства будет очень серьезный в любом случае", — рассказал вице-премьер.

В качестве инвестора будет выступать частное предприятие — компания "Энерго-Ойл". Она приведет инвестиции примерно на 60 млн долларов, что позволит увеличить мощности Гродненской табачной фабрики.

По словам вице-премьера, проблема с экспортом белорусских сигарет отчасти связана с небольшими техническими возможностями производств. Русый отметил, что табачные фабрики работают практически в круглосуточном режиме, но не могут обеспечить в полном объеме растущий спрос на свою продукцию. Вице-премьер выразил уверенность, что частные инвестиции в табачной отрасли позволят изменить положение дел.

 
Теги: Минск
 
 
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Единая товаропроводящая сеть будет заниматься реализацией продукции как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

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