В начале XX века в Европе был очень высокий спрос на обработанную древесину и фанеру. Польские предприниматели братья Вацлав и Игнаций Конопацкие решили выкупить в городе Мосты землю на месте речных пристаней и торгового пути между Россией и Европой. В 1927 году коммерсанты запустили завод «Копак» по производству фанеры и за несколько лет сделали его лучшим на европейском континенте. Сегодня предприятие называется «Мостовдрев», и ему уже 90 лет. Завод успел пережить развал СССР, многомиллионную модернизацию и объединение в холдинг под управлением Банка развития. TUT.BY побывал на юбилейных торжествах и узнал, как «Мостовдрев» пытается вернуть былую мощь.





От 180 млн евро на модернизацию до 34 млн долларов экспорта

Главный инженер предприятия Андрей Маковец в разговоре во время экскурсии по корпусам завода фактически делит жизнь «Мостовдрева» на «до» и «после» модернизации. Сам главный инженер работает на предприятии с 1993 года, и ему точно есть с чем сравнивать. После распада Советского союза завод 15 лет по инерции работал на старом оборудовании, которое было полностью изношено и не позволяло выпускать конкурентноспособные изделия. Объемы заказов сокращались, и зарплаты, соответственно, тоже. Как вспоминает Маковец, до модернизации были проблемы даже с асфальтом на территории производства, точнее, асфальта почти не было, и приходилось ходить в резиновых сапогах. А старые цеха «Мостовдерва» можно было назвать будками.

Однако в середине «нулевых» Александр Лукашенко решил взяться за деревообработку. В 2010 году был составлен бизнес-план, президент подписал серию указов, создающих условия для модернизации, и оставалось провести переговоры с банками. По словам главного инженера завода, никто из банкиров не верил в платежеспособность предприятия. Иностранные кредитные организации отказали почти сразу, но белорусские банки, после долгих раундов обсуждений, все же согласились выделить средства. Всего на осовременивание «Мостовдрева» было потрачено 180 млн евро.

Реконструкция разделилась на два этапа. До 2013 года кардинально обновляли фанерное производство. Маковец рассказывает, что работа предприятия продолжалась даже во время сноса старых цехов. Сейчас производство наполнили современным оборудованием из Германии, Италии, Японии, Финляндии и России, а процент ручного труда значительно уменьшился. Большинство операций автоматизировали, и теперь они лишь контролируются из операторских центров.





Вторым этапом модернизации стал проект организации производства древесноволокнистых плит МДФ/ХДФ. В 2015 году был построен цех с потенциальной производительностью 150 тысяч кубометров плит в год. Из древесноволокнистых плит затем делают ламинат, для ламинирования которого на «Мостовдреве» производятся пленки на специальной технике. «Мне лично совсем не стыдно за цех МДФ, потому что это европейский уровень. Я бывал на многих предприятиях и мало где видел производство такого качества», — признается собеседник.

Одной из особенностей предприятия стал переход на частичное самообеспечение тепловой энергией собственных производственных мощностей. Тепловая энергия формируется из древесных отходов на энергетической установке, которая вырабатывает горячий воздух для сушилки, горячее термомасло для пресса, а также пар для участка выработки волокна. Общая тепловая мощность энергоустановки составляет 61 МВт. «Можно сказать, что у нас одна из самых дешевых электроэнергией в стране. На самом деле, вы не представляете, сколько щебня у нас экспортируют в Европу за бесценок. А могли бы и сами использовать», — сетует Маковец.





По словам главного инженера завода, сейчас широкоформатная фанера стала самой высокорентабельной продукцией предприятия. К слову, экспорт за январь-октябрь 2017 года составил почти 34 млн долларов. Из них 45% отгрузки товара приходится на Польшу, остальное идет в Литву, Эстонию, Россию, Иран и Украину. Общий темп роста экспорта товаров за этот же период составил 244,4% при заданных на год 166,4%. А импорт равняется всего 2,3 млн долларов. Загрузка производственных мощностей по фанере составила 87,8%, а по плитам МДФ так и вовсе 100%.

«Два года назад были перебои и с выплатой заработной платы»

В минувшую пятницу в местном Дворце культуры праздновали 90-летний юбилей «Мостовдрева». Первым на сцену поднялся «идеолог модернизации» вице-премьер Владимир Семашко, которого порадовало, что «предприятие набирает свои темпы и объемы».

— Меня радует, что 88% этой продукции идет на экспорт. Я рад, что предприятие за многие-многие годы вышло на рентабельную работу. По итогам 10 месяцев рентабельность составила 10,8%. Если сравнить с тем, что три года назад рентабельность составляла минус 15−20%, то это достижение, — сказал чиновник.





Семашко напомнил, что Беларусь до недавнего времени имела отрицательное сальдо в деревообработке. Он привел пример, что в 2012 году сальдо равнялось минус 18 млн долларов. А в прошлом прошлого году эта цифра составила плюс 272 млн долларов. В 2017-ом, по прогнозам правительства, это значение достигнет более 400 млн долларов. «Мы фактически перерабатываем сырье, что лежит у нас под ногами, и зарабатываем на ней валюту и делаем товары, которые необходимы стране. Я убежден, если бы президент не поставил цель модернизировать отрасль деревообработки, у нас бы эти предприятия не работали», — считает вице-премьер.

Семашко уверен, что рост предприятия чувствуется и по зарплате. В октябре стреднемесячная заработная плата составила 596 рублей. По словам спикера, за ноябрь работникам завода пообещали 700 рублей. А подарком к Новому году станет средняя зарплата в 800 рублей. Вице-премьер рассчитывает, как будут расти объемы производительность, так будет пропорционально расти и зарплата на «Мостовдреве».

Губернатор Гродненской области Владимир Кравцов выразил уверенность, что к 100-летнему юбилею предприятия запустит еще какой-нибудь масштабный проект, а к концу следующего года средняя зарплата может достигнуть 1500 рублей. Гендиректор «Мостовдрева» Сергей Ососов отметил, что сегодня за собственные средства завода реконструируются склады хранения сырья и благоустраивается территория. А в 2018 году предприятие намерено приступить к реализации проектов по лесопилению.

Выступления чиновников перемежевывались музыкальными подарками от местных групп самодеятельности и награждениями ветеранов «Мостовдрева». Председатель правления Банка развития Сергей Румас вспомнил, как он два года назад впервые посетил предприятие.

— Первое посещение было не очень радостным для меня, — признался банкир. — Потому что ваше предприятие, как и другие, закончило модернизацию, но, к сожалению, финансовое положение завода было не очень хорошим. Вы помните, что два года назад были перебои и с выплатой заработной платы.

Но после передачи «Мостовдрева» и восьми других предприятий деревообработки под управление Банку развития завод в числе первых за полтора года оставил позади убыточную работу и вышел на показатели бизнес-плана, продолжил Румас. Сейчас предприятие идет первым по выполнению бизнес-плана и у банкира нет никаких сомнений, что деревообрабатывающий гигант реализует его.





«В течение 2017 года ваша заработная плата выросла уже более чем на 30%. А в декабре, благодаря юбилею, она вырастет еще на 16%. И у вас есть все основания за выполнение показателей бизнес-плана быть премированными в январе. Эта сумма будет куда больше той, что вы получите в декабре», — заверил работников «Мостовдрева» Румас.

Месяц назад администрация завода подтвердила бизнес-плана на 2018 год. По словам главы Банка развития, если в 2017 году у всех предприятий Холдинга организаций деревообрабатывающей промышленности была задача выйти на проектные мощности, то в 2018 году одна из основных задач — снижение себестоимости и повышение качества.

Гендиректору «Мостовдрева» на протяжении всей торжественной части дарили разные подарки: то картина березовой рощи — от «Беллесбумпрома», то фигура медведя, высеченная из дерева, — от бобруйского предприятия «ФанДОК». Румас вручил директору завода, долго висевший у него в кабинете советский вымпел, посвященный качеству.



