На прошлой неделе на российском телеканале НТВ вышел очередной выпуск ежедневной передачи «Место встречи» , в котором обсудили желание Беларуси улучшить отношения с Евросоюзом. Возможно, в Беларуси передачу никто не заметил бы. Но ведущие государственные СМИ достаточно остро отреагировали на выпуск: в газете «СБ» вышла карикатура на НТВ, а телеканал ОНТ пригласил в свое вечернее ток-шоу политиков, экспертов и даже лидера партии БНФ, чтобы «ответить» НТВ.



Скриншот передачи НТВ

Передача на НТВ вышла накануне заседания Минске встретились министры стран ОДКБ">ОДКБ в Минске и была посвящена саммиту Восточного партнерства и отношениям Беларуси и других постсоветских стран с Евросоюзом. На выпуск, который назвали «Если друг оказался вдруг?!», в студию НТВ были приглашены российские эксперты, политологи. Белорусским «делегатом» выступал лидер кампании «Говори правду» Андрей Дмитриев. Обсуждали членов Восточного партнерства в контексте «предательства России»: сначала в студии вспомнили про подписание расширенного соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между ЕС и Арменией, мол, таким образом она за все «отблагодарила» Россию, а после принялись за Беларусь.

«На Беларусь Европа тоже давно положила глаз, но пока заманить в свои объятия не очень получается. Но подрывная работа там ведется», — отметила ведущая Ольга Белова и напомнила, что Лукашенко в этом году на саммит в Брюссель не поехал, Беларусь представлял глава МИД Владимир Макей.



Скриншот передачи НТВ

— Беларусь — именно та жена, которая 25 лет тянет из нас деньги, — отметил один из российских экспертов. — Налево не ходит, но по несколько миллиардов в год регулярно путем шантажа получает. И здесь есть две модели: армянская жена, которая хочет сбежать налево, украинская жена, которая уже сбежала и белорусская жена, которая шантажирует, что сбегу, но сама не сбегает, поскольку в Европе фейс Лукашенко никому не нужен, но деньги из нас тянет. И та, и другая модель поведения вызывает нарастающее раздражение у нас в обществе, этого скрывать нельзя. К сожалению, растет убеждение, что, чуть что, на Беларусь мы не сможем положиться. Как он (Александр Лукашенко, — ред.) начал заигрывать даже не с Порошенко, а еще с Турчиновым. Единственное, что, к сожалению радует, в Европе Лукашенко персона нон грата. Там без смены режима, европеизации, не обойтись. Но скажу вам одну дипломатическую вещь: на рубеже 90-х мы строили новое посольство в Минске, огромный комплекс вместо сталинского дворца. Этот комплекс построен как мега крепость. И позиция четкая: рано или поздно Беларусь может превратиться в такую же хунту, как Киев и нам нужно посольство-крепость.

— Развитие отношений между Беларусью и Европой — национальный интерес Беларуси, — сказал Андрей Дмитриев и в зале зашумели. — И он никак не противоречит второму национальному интересу — нормальным отношениям с Россией.

— Нам ваши украинские друзья рассказывают то же самое, — ответила ведущая.

«СБ»: Никакое НТВ не может нас унизить, силенок маловато"

Первой на ток-шоу отреагировала государственная газет «Советская Белоруссия», опубликовавшая 1 декабря, через два дня после выхода передачи, карикатурой на нее. Под ней была небольшая колонка, в которой автор рисунка Олег Карпович отметил, что смотреть передачу ему было неловко, ведь основная задача, которая по его мнению стояла перед ведущими, состояла в том, чтобы унизить белорусов и Беларусь.



Фото: sb.by

«Телеведущие Белова и Норкин не новички на ТВ. Но как же они „эволюционировали“ за последнее время, превратившись из журналистов в обслугу. Честно скажу, было неловко смотреть на их гримасы и натужное желание угодить заказчикам. А заказ заключался в том, чтобы унизить белорусов и Беларусь. И неблагодарные, мол, и корыстные, и вероломные. Вот это и пыталась вытянуть из публики и „экспертов“ сладкая телепарочка», — написал автор «СБ» Олег Карпович. — Чем так авторам передачи не угодила Беларусь? Тем, что Лукашенко ни под кого не ложится, а ведет страну рукой твердой и ответственной. И союзные обязательства выполняет, и ни под чью дудку не пляшет. Ни бременских музыкантов, ни воронежских. Поэтому никакое НТВ не может нас унизить, силенок маловато".

«А вдруг просто у кого-то в Москве на телефоне напоминалка сработала: «Декабрь. Пнуть Беларусь»

В понедельник, 4 декабря, выпуск НТВ обсудили в еженедельном ток-шоу «наша жизнь» на белорусском госканале ОНТ. Ведущий упомянул, что на эфир белорусской программы пытались пригласить российских экспертов, чтобы обсудить вопрос «иждивенчества» Беларуси, который активно обсуждали в эфире НТВ. Но все отказались.



Скриншот эфира ОНТ

— И тут я подумал: а вдруг просто у кого-то в Москве на телефоне напоминалка сработала: «Декабрь. Пнуть Беларусь»? — предположил ведущий.

— Мы все, не только наш министр иностранных дел, должны постоянно говорить россиянам, что Восточное партнерство, по крайне мере так, как его понимают белорусы, не во вред России, это мост между Евразийским и Европейским союзом, — сказал декан экономического факультета БГУ Михаил Ковалев.

Приглашенные в белорусский эфир политологи и эксперты отметили, что Беларусь не должна выбирать между Россией и Европой, поскольку является самостоятельным государством.

— Нам надо самим научиться правильно к себе относиться. Нашему населению долго неправильно транслировали, что мы маленькая страна, губерния Российской Федерации, — выступил политолог Вадим Боровик. — Но надо один раз понять: мы ни перед кем, ни перед Востоком, ни перед Западом каблуками щелкать не будем. Раз и навсегда должны все запомнить. Здесь есть один хозяин — белорусский народ и любые соглашения, любые договора подписываем только в интересах народа. И если мы сегодня выстраиваем отношения и с Европой, и с Россией — это трезвая позиция.

Председатель комиссии Палаты представителей по образованию, культуре и науке Игорь Марзалюк вспомнил и про Украину, отметив, что соседи всегда будут для белорусов братским народом. И заниматься их «очернением», в Беларуси не будут.

— Беларусь была, ёсць і будзе стратыгічным саюзнікам Расійская Фэдэрацыі. Па адной простай прычыне: гэта нам выгадна. Чый мы саюзнік — мы не павінны ні перад кім адчытвацца. Нягледзячы на каласальны ціск, у тым ліку з боку Еўрасаюза, Беларусь правяла вучэнні «Захад-2017», дзе паказала, чыім стратэгічным саюзнікам яна з’яўляецца. Да, Беларусь хоча добрых адносін з усімі суседзямі. Да, мы лічым, што няма «украў», ёсць украінцы, гэта брацкі народ, і тое, што ў іх адбываецца кроў і бойня — вялікая трагедыя. Да, мы не будзем паліваць брудам Украіну, як гэта робяць на расійскіх каналах. Наша задача не раз’ядноўваць людзей, а мірыць.

Депутат также добавил, что на передачу НТВ должны отреагировать на самом высоком уровне.

— МЗС павінна даць ясны і канкрэтны сігнал. Гаспадарам Норкіных (ведущий НТВ, — ред.)і іншых растлумачыць, што трэба трымаць на кароткім павадку. Яны павінны стаць персонамі нон-грата і ніколі не перасякаць межаў краіны, — сказал Марзалюк.

— Большинство россиян все равно считают нас братьями, прекрасно к нам относятся и поломать этого не получится. Мы суверенное независимое государство, мы будем реагировать, отвечать. Но россияне, не воспитывайте нас, а сотрудничайте и работайте, — заявил зампред партии ЛДП Олег Гайдукевич.

Пригласили на ОНТ и лидера БНФ Григория Костусева. Тот напомнил, что это уже не первые информационные нападения со стороны России.

— Мы помнім выпадкі, калі расійскія палітыкі называлі Беларусь недакраінай, а мову недамовай. Мяне такія выпады вельмі палохаюць. І добра, што мы тут сабраліся і ўсе разам адстойваем інтарэсы краіны, але гэта трэба было рабіць раней, — сказал лидер БНФ.

После вышедшего эфира в своем Facebook Костусев написал, что самые острые моменты из ток-шоу вырезали (оно шло не в прямом эфире, записывали в конце прошлой недели, — ред.), а из его слов показали только третью часть.

НТВ, напомним, не впервые снимает неоднозначные передачи про Беларусь. Накануне президентских выборов в 2010 году российский телеканал НТВ показал несколько частей фильма «Крестный батька», в котором белорусский президент был представлен в крайне негативном свете: авторы напомнили о пропавших оппонентах Лукашенко (при этом приводилась версия, согласно которой, в частности, бывший глава МВД Юрий Захаренко был похищен по указанию президента) и упрекнули его в отходе от союзнических отношений с Россией.

Параллельно с этим фильмом сюжет под названием «Последний диктатор Европы» вышел на телеканале Russia Today. В прессе кампанию против президента Беларуси на российском ТВ расценили и как следствием недавней «газовой войны», и как следствием споров вокруг присоединения Беларуси к Таможенному союзу.

В Минске на «Крестных батек» отреагировали акцией протеста от БРСМ .



Фото: brsmgantcevichi.ucoz.ru

Александр Лукашенко фильмы обсудил лично с Путиным.

«Мы договорились, что после «Батьки-1, 2, 3, 4» личных оскорблений в адрес друг друга не будет», — сказал тогда Лукашенко .