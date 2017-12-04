Шумченко: Декрет №7 не оправдал ожиданий предпринимателей

По словам лидера общественного объединения «Перспектива» Анатолия Шумченко, декрет №7 «О развитии предпринимательства» был разработан без учета мнения индивидуальных предпринимателей.

Подводя итоги конкурса «Лучший регион для индивидуального предпринимательства Беларуси в 2017 году», Анатолий Шумченко 4 декабря отметил, что его организация провела опрос, результаты которого показывают, что многие ИП даже не знали о таком «прекрасно разрекламированном декрете».

Положительно о декрете отозвались только 2% опрошенных (6 ИП), 76% респондентов считают, что он не для предпринимателей, а 98% «ипшников» отнеслись к нему и вовсе негативно.

Количество ИП, которые рассматривают бизнес как источник формирования капитала для перехода в более крупные предпринимательские структуры, снизилось за последние семь лет с 10 до 1%. Если в 2010 году 42% ИП рассматривали в качестве перспектив розничную торговлю, то в 2017 году эта цифра достигла 75%.

Шумченко констатировал тот факт, что сектор ИП «стареет»: если в 2009 году 47% предпринимателей были в возрасте старше 45 лет, то в 2017 году их уже 67%.

В том же 2009 году 12% ИП вели свой бизнес не более 3 лет, сегодня таких людей только 5%.

«Логичным продолжением предыдущего вывода является ответ на вопрос о сфере деятельности, в которой хотели бы ИП продолжить бизнес при увеличении его масштабов. В 2010 году 42% предпринимателей рассматривали в качестве перспектив розничную торговлю. В 2017 году эта цифра достигла 75%, что говорит об уменьшении оптимизма и надежд на развитие бизнеса в сфере производства, услуг и прочих видов предпринимательства», - заметил Шумченко.