Шумченко: Декрет №7 не оправдал ожиданий предпринимателей

По словам лидера общественного объединения «Перспектива» Анатолия Шумченко, декрет №7 «О развитии предпринимательства» был разработан без учета мнения индивидуальных предпринимателей.

Подводя итоги конкурса «Лучший регион для индивидуального предпринимательства Беларуси в 2017 году», Анатолий Шумченко 4 декабря отметил, что его организация провела опрос, результаты которого показывают, что многие ИП даже не знали о таком «прекрасно разрекламированном декрете».

Положительно о декрете отозвались только 2% опрошенных (6 ИП), 76% респондентов считают, что он не для предпринимателей, а 98% «ипшников» отнеслись к нему и вовсе негативно.

Количество ИП, которые рассматривают бизнес как источник формирования капитала для перехода в более крупные предпринимательские структуры, снизилось за последние семь лет с 10 до 1%. Если в 2010 году 42% ИП рассматривали в качестве перспектив розничную торговлю, то в 2017 году эта цифра достигла 75%.

Шумченко констатировал тот факт, что сектор ИП «стареет»: если в 2009 году 47% предпринимателей были в возрасте старше 45 лет, то в 2017 году их уже 67%.

В том же 2009 году 12% ИП вели свой бизнес не более 3 лет, сегодня таких людей только 5%.

«Логичным продолжением предыдущего вывода является ответ на вопрос о сфере деятельности, в которой хотели бы ИП продолжить бизнес при увеличении его масштабов. В 2010 году 42% предпринимателей рассматривали в качестве перспектив розничную торговлю. В 2017 году эта цифра достигла 75%, что говорит об уменьшении оптимизма и надежд на развитие бизнеса в сфере производства, услуг и прочих видов предпринимательства», - заметил Шумченко.

Согласно опросу основным источником поступления товара в страну является Российская Федерация (60%). «Потуги «Беллегпрома», отечественной промышленности, направленные на увеличение доли в объеме реализации товаров производства Беларуси, пока являются бесполезными, и указ № 222, который должен стимулировать продажу отечественных товаров, не работает так, как нами предполагалось при его принятии», - считает руководитель объединения.

По его словам, введение патента как альтернативы указу № 222 является приемлемым более чем для двух третей предпринимателей. «Остальные, видимо, считают, что стоимость патента будет выше налоговых выплат», - пояснил он.

По данным результатов опроса, белорусские ИП, торгующие на рынках, отмечают, что у нашего населения низкая покупательная способность. Мешает работать также конкуренция со стороны среднеазиатских торговцев.

Вышеприведенные факты говорят о том, что предприниматели настроены не оптимистично, у них стало меньше надежд на развитие своего бизнеса. Глава «Перспективы» добавил, что результаты опроса будут переданы в ряд ведомств, чтобы власть задумалась над «неоптимистическими ответами предпринимателей, говорящими о системном кризисе белорусской экономики».

Напомним, президент 23 ноября подписал декрет «О развитии предпринимательства», призванный пулучшить бизнес-климат в Беларуси. В комментарии было указано, что документ кардинально меняет механизмы взаимодействия государственных органов и бизнеса, минимизирует вмешательство должностных лиц в работу субъектов хозяйствования и усиливает механизмы саморегулирования бизнеса, его ответственность за свою работу перед обществом. При этом сохраняется минимально необходимый уровень контроля со стороны государства.