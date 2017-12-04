Кто такие белорусские миротворцы, как они могут появиться в чужой стране и можно ли им стрелять?

Заявление о том, что Минск готов отправить своих миротворцев на Донбасс в середине ноября во время рабочей поездки в Москву сделал глава МИД Владимир Макей. Чуть позже, на саммите Восточного партнерства в Брюсселе, он повторил это предложение, но подчеркнул, что произойдет это только если это будет приемлемо для всех сторон конфликта.

Это не первое заявление белорусской стороны о готовности помочь разрешить конфликтную ситуацию в Украине. Еще в 2014 году президент Беларуси Александр Лукашенко заявил , что готов послать белорусские войска в Украину, чтобы развести воюющие стороны.

С помощью специалистов Минобороны TUT.BY узнал, кто такие миротворцы, сколько их в Беларуси и могут ли они стрелять в стране, в которую прибыли с миротворческой миссией.

Кто такие белорусские миротворцы, сколько их? Это просто военные или отдельная рота? В настоящее время единственным штатным миротворческим подразделением в Вооруженных силах Беларуси является миротворческая рота. Это уникальное подразделение численностью 100 человек, которая является частью 103 отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады Витебска.

Какую подготовку проходят специалисты миротворческой роты?

Фото: belvpo.com Одной из основных особенностей данного подразделения является интенсивность боевой подготовки и постоянная готовность к направлению для выполнения задач в любом кризисном регионе мира. Особое внимание при подготовке белорусских миротворцев уделяется тактической, огневой, воздушно-десантной, инженерной и медицинской подготовке. Весь личный состав подразделения совершает прыжки с парашютом. В программу боевой подготовки также включен иностранный язык. Весь личный состав проходит обучение на специализированных курсах в Военной академии, а военнослужащие, показывающие лучшие результаты, совершенствуют уровень своей языковой подготовки на курсах иностранных языков в учебных центрах армий иностранных государств.

В миротворческую роту может попасть любой солдат? В соответствии с законодательством данное подразделение комплектуется только военнослужащими, проходящими военную службу по контракту, и только если они дают письменное согласие принимать участие в миротворческой деятельности за пределами Беларуси. Кандидаты проходят несколько этапов медицинского освидетельствования, сдают экзамен по физической подготовке, проходят психологическое тестирование, собеседование, проверяются их личные дела и характеристики.Кандидаты, как правило, — военнослужащие, отслужившие срочную службу в силах специальных операций Вооруженных сил и специальных подразделениях правоохранительных органов.

Кроме такой роты кого-то еще могут отправить в другую страну в качестве миротворцев от Беларуси? В случае принятия соответствующего политического решения для участия в миротворческих миссиях за границу может быть направлена не только миротворческая бригада, но и другие специалисты, в которых остро нуждается та или иная миссия. Как пример — участие Беларуси в миротворческой миссии в составе Временных сил ООН в Ливане несколько лет назад. Белорусские медицинские специалисты из числа военнослужащих продолжительное время являются основной составляющей белорусского контингента в данной миссии.

Миротворцев вводят в какую-то страну, только если она сама об этом попросит?

Фото: minusma.unmissions.org Решение на ввод Миротворческих сил ООН, может принять только Совет безопасности данной организации, при этом неотъемлемым условием является согласие страны, на территорию которой направляются миротворцы. Кроме того, ряд международных организаций имеют соглашения о возможности использования вооруженных сил стран-участниц в миротворческих целях, при этом решение на использование миротворцев принимают структурные подразделения данных организаций, и только в пределах границ стран-участниц организации, а условия о согласии страны пребывания непрекословно соблюдаются.

На какой срок вводятся миротворцы? Мировая практика показывает, что есть миротворческие миссии, которые располагаются в кризисных регионах на протяжении десятилетий, а есть примеры, когда миротворцы достигли своих целей за более короткий срок. Что касается направления белорусских военнослужащих для участия в миротворческих миссиях, то согласно нашему национальному законодательству военнослужащий направляется за пределы Беларуси на срок не более 12 месяцев.

Что именно миротворцы делают в стране? Какие у них полномочия?

Фото: eurasia. expert Мандатом миротворческой миссии может быть предусмотрено и применение только гражданской составляющей для решения проблем, к примеру, постконфликтного региона. В случае санкционирования Советом безопасности ООН так называемого развернутого мандата — с применением силового компонента, в решении Совета безопасности прописываются сроки проведения миротворческой операции, численность контингента и задачи, возлагаемые на них и др. При проведении операции на миротворческие силы могут возлагаться следующие основные задачи: — наблюдение за выполнением условий перемирия; — содействие созданию безопасной обстановки в кризисных районах путем обеспечения видимого присутствия миротворческих сил; — создание условий для мирного урегулирования конфликта, восстановлению законности и правопорядка; — контроль местности и действий населения в зоне ответственности, содействие обеспечению прав человека; — контроль за ликвидацией фортификационных сооружений, заграждений и минных полей; — охрана и оборона жизненно важных объектов; — контроль перевозок, пресечение противоправного ввоза и вывоза боевой техники, оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ; — обеспечение безопасных условий для возвращения беженцев; — обеспечение беспрепятственных поставок гуманитарной помощи.

С какой техникой миротворцы обычно приезжают в страну для миссии? Только с автоматами? Или есть и тяжелая техника: БТР, танки и др? Как правило, состав миротворческих сил и его вооружение определяется в зависимости от интенсивности конфликта, имеющихся средств поражения у конфликтующих сторон и множества других факторов. Поэтому наличие боевых вертолетов или танков, окрашенных в белый цвет и с обозначением сил ООН ни у кого не вызывает удивления. Также можно и встретить военных наблюдателей ООН в крайне опасных частях мира, которые вообще не вооружены. На вооружении белорусской миротворческой роты состоят бронетранспортеры БТР-80, грузовые автомобили МАЗ, квадроциклы. Основными образцами стрелкового оружия в подразделении являются автоматы АКС-74, пулеметы ПКМ, снайперские винтовки СВД, подствольные гранатометы ГП-25 и пистолеты ПМ. Стрелковое оружие оснащено современными ночными, оптическими и коллиматорными прицелами, целеуказателями-осветителями. Порядок их использования будет определяться в зависимости от условий обстановки в регионе выполнения задач.

А миротворцам можно стрелять? И если да, то в каких случаях они имеют право открывать огонь? Только в целях самообороны?

Фото: belvpo.com Миротворцы при выполнении задач имеют при себе штатное вооружение и несут персональную ответственность за его сохранность и установленный порядок применения. При выполнении своих функций, в порядке исключения, имеют право применять оружие: — в целях обеспечения безопасности и защиты от посягательств на жизнь и здоровье в порядке осуществления неотъемлемого права на самооборону; — в случае попыток насильственного отстранения от выполнения возложенных на них функций; — для отражения явного вооруженного нападения; — для защиты гражданского населения от насильственных посягательств на его жизнь и здоровье.

В каких странах и когда уже работала миротворческая миссия Беларуси? И где она тренируется? Первый военнослужащий для участия в миссии ООН был направлен в Ливан в 2010 году. В настоящее время там находятся пять белорусских военнослужащих: один штабной офицер и четыре медицинских специалиста, среди которых врач-хирург, врач-анестезиолог-реаниматолог и две медицинские сестры. Всего же практику в миротворческой миссии ООН на сегодня получили более 30 белорусских военнослужащих. Кроме того, миротворческая рота неоднократно принимала участие

в многонациональных миротворческих учениях в Украине, Молдове, Албании, Македонии, Казахстане, России, Киргизии, Армении и Сербии. Личный состав проходит обучение на различных курсах международных миротворческих и учебных центров Великобритании, Венгрии, Германии, Грузии, Индии, Литвы, Польши, Турции, Швейцарии, Швеции и множества других стран.

Эксперт: Шпионский скандал подорвал доверие украинцев к белорусам

Военный обозреватель Александр Алесин считает, что вероятность того, что белорусские миротворцы поедут с миссией на Донбасс, очень мала — договориться конфликтующие стороны не смогут, а их согласие необходимо для ввода миротворцев.

— В предложении отправить белорусских миротворцев на Донбасс есть один важный момент: прежде, чем отправить миротворцев в ту или иную страну, надо получить на то одобрение всех стран-участниц конфликта. В случае с Украиной — это Украина и непризнанные республики ЛНР и ДНР. Все эти стороны должны согласиться с национальной принадлежностью миротворцев, их составом, численностью и т.д. А это вряд ли произойдет. Кроме того, должно быть согласие относительно места и времени, где должен работать миротворческий контингент. Украина говорит, что он должен быть на границе Донбасса с Россией, а Россия настаивает, что миротворцы должны быть отправлены на границу соприкосновения вооруженных сил Украины и ЛНР и ДНР, разъединять войска, чтобы они там друг друга не убивали. То есть согласия в этом вопросе нет, следовательно направлять миротворцев пока некуда.

Эксперт напоминает, что в рамках ОДКБ, в которой Беларусь состоит, есть свои миротворцы. Первоначально они предназначались для ведения миротворческих операций в рамках организации, но больше для работы в странах примыкающих к Афганистану, где есть потенциальная угроза возникновения конфликтов из-за проникновения мусульманских радикалов: Казахстане, Узбекистане, Таджикистане. О том, чтобы направить в Украину миротворцев от ОДКБ, речь шла несколько лет назад. Но поскольку в составе миссии будут и российские военные, дать своей согласие на их присутствие Украина не может.

— Теперь и на вариант миссии от ОДКБ без России Украина смотрит косо: она считает, что Беларусь — союзник России по ОДКБ и в таком случае белорусы не могут быть в составе миротворческого контингента. Ну и последний шпионский скандал подорвал доверие украинцев к белорусам, — считает Алесин.