ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

МАРТ: шампанского к Новому году произведут на 14% больше

05.12.2017 11:44 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 5 дек — Sputnik. Белорусский производитель игристых вин выпустит к праздникам на 14% больше шампанского по сравнению с показателем прошлого года, сообщила во вторник журналистам глава управления организации торговли и услуг министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Виолетта Брезовская.

МАРТ: шампанского к Новому году произведут на 14% больше
© Sputnik / Виктор Толочко
Где пройдут народные гуляния в новогоднюю ночь в Минске

Белорусские магазины и объекты общепита вовсю готовятся к грядущему 2018 году. Так, в торговые точки поступили уже более 50% ожидаемой продукции с новогодними подарками белорусских производителей — наборами конфет от "Коммунарки", "Спартака" и "Красного Мозырянина".

Всего производители обещают подготовить более полутора миллионов новогодних наборов весом от 0,3 до трех килограммов. Их стоимость колеблется от четырех до 34 рублей (в зависимости от массы).

В ноябре-декабре белорусские заводы произведут 230 тысяч единиц шампанского и игристых вин — на 14% больше, чем в прошлом году. Также в магазинах будет представлено более десяти наименований аналогичных напитков и зарубежного производства. Цены на "шипучку" — от 4,99 до 12 рублей (белорусского производителя) и от восьми рублей и выше (за иностранный продукт).

По словам Брезовской, уже принимаются и задания на корпоративы. Режим работы продлен более чем на 1100 объектах общественного питания, готовится праздничное меню.

МАРТ: шампанского к Новому году произведут на 14% больше
© Sputnik / Марина Серебрякова
Стало известно, как долго белорусы будут отдыхать на Новый год

"По состоянию на сегодня заказы размещены в 60% объектов общественного питания по стране. Стоимость — от 30 рублей на человека, в новогоднюю ночь — от 70 рублей и выше, в зависимости от запланированных мероприятий", — отметила представитель МАРТ.

Вместе с тем, представитель ведомства напомнила: еще действует норма о том, что минимальная стоимость заказа при бронировании столика в кафе устанавливаться не может.

Как не быть обманутым при предзаказе в кафе >>

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 78
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Для проведения корпоративов забронировано уже более 60% от общего количества объектов общественного питания.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Кто такие белорусские миротворцы, как они могут появиться в чужой стране и можно ли им стрелять?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика