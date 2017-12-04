МАРТ: шампанского к Новому году произведут на 14% больше

МИНСК, 5 дек — Sputnik. Белорусский производитель игристых вин выпустит к праздникам на 14% больше шампанского по сравнению с показателем прошлого года, сообщила во вторник журналистам глава управления организации торговли и услуг министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Виолетта Брезовская.



© Sputnik / Виктор Толочко Где пройдут народные гуляния в новогоднюю ночь в Минске

Белорусские магазины и объекты общепита вовсю готовятся к грядущему 2018 году. Так, в торговые точки поступили уже более 50% ожидаемой продукции с новогодними подарками белорусских производителей — наборами конфет от "Коммунарки", "Спартака" и "Красного Мозырянина".

Всего производители обещают подготовить более полутора миллионов новогодних наборов весом от 0,3 до трех килограммов. Их стоимость колеблется от четырех до 34 рублей (в зависимости от массы).

В ноябре-декабре белорусские заводы произведут 230 тысяч единиц шампанского и игристых вин — на 14% больше, чем в прошлом году. Также в магазинах будет представлено более десяти наименований аналогичных напитков и зарубежного производства. Цены на "шипучку" — от 4,99 до 12 рублей (белорусского производителя) и от восьми рублей и выше (за иностранный продукт).

По словам Брезовской, уже принимаются и задания на корпоративы. Режим работы продлен более чем на 1100 объектах общественного питания, готовится праздничное меню.



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"По состоянию на сегодня заказы размещены в 60% объектов общественного питания по стране. Стоимость — от 30 рублей на человека, в новогоднюю ночь — от 70 рублей и выше, в зависимости от запланированных мероприятий", — отметила представитель МАРТ.

Вместе с тем, представитель ведомства напомнила: еще действует норма о том, что минимальная стоимость заказа при бронировании столика в кафе устанавливаться не может.

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