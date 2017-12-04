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Беларусь и Россия согласовали баланс поставок российской нефти в 2018 году
05.12.2017 11:54 — Новости Экономики | БелТА
5 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Беларусь и Россия согласовали индикативный баланс поставок российской нефти в 2018 году. Об этом заявил журналистам заместитель министра энергетики России Кирилл Молодцов, сообщает БЕЛТА.
По словам Кирилла Молодцова, объем поставок может составить 24 млн т. "Баланс сверстан, все так же, как и предполагалось - 24 млн т", - сказал он.-0-
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5 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Беларусь и Россия согласовали индикативный баланс поставок российской нефти в 2018 году. Об этом заявил журналистам...
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