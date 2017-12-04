Правительство ставит на ИТ: декрет о цифровой экономике согласован в самой либеральной редакции

Одним из драйверов экономического роста в 2018 году станет ИТ-сектор, сообщается в пресс-релизе правительства.

«В настоящее время проект декрета „О развитии цифровой экономики“, предусматривающий, в том числе, максимально благоприятные условия для развития технологий блокчейн (включая майнинг и оборот криптовалют), а также комплексное правовое регулирование деятельности в данной сфере, согласован без замечаний всеми уполномоченными государственными органами Беларуси и внесен в установленном порядке на рассмотрение президента», — отмечено в сообщении.

Ранее министерства экономического блока и Нацбанк с осторожностью высказывались о криптовалютах, но эксперты отмечают, что нынешняя редакция документа позволяет ввести их в правовое поле с учетом интересов всех заинтересованных ведомств и обязательств Беларуси.

Планируется, что сегодня на заседании Совета министров будут рассмотрены итоги работы экономики за истекший период 2017 года и ожидаемые результаты года, а также оценка января 2018 года.

В январе-октябре 2017 года выполнены 5 из 7 ключевых показателей эффективности работы правительства и Нацбанка, а также параметры, предусмотренные основными направлениями денежно-кредитной политики. Обеспечен рост промышленного производства при снижении запасов готовой продукции к среднемесячному объему производства и рост рентабельности продаж в организациях промышленности в целом по республике, а также реальной зарплаты. Выполнены в полном объеме обязательства по погашению и обслуживанию валютного государственного долга при увеличении золотовалютных резервов.

По итогам января-октября 2017 года ВВП вырос на 2% при прогнозе и целевой задаче на 2017 год 1,7%.