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Беларусь и Россия согласовали баланс поставок российской нефти в 2018 году
05.12.2017 12:08 — Новости Экономики | Tut.by
Беларусь и Россия согласовали индикативный баланс поставок российской нефти в 2018 году. Об этом заявил журналистам заместитель министра энергетики России Кирилл Молодцов, сообщает
По словам Кирилла Молодцова, объем поставок составит 24 млн т. «Баланс сверстан, все так же, как и предполагалось — 24 млн т», — сказал он.
Напомним, после
Такие объемы поставляться будут с нынешнего года и до 2024 года включительно. При этом до 2018 года включительно из 24 млн только 18 млн будет отправляться на переработку НПЗ, что белорусские власти называют «выгодным соглашением».
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Беларусь и Россия согласовали индикативный баланс поставок российской нефти в 2018 году. Об этом заявил журналистам заместитель министра энергетики России Кирилл...
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