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Беларусь и Россия согласовали баланс поставок российской нефти в 2018 году

05.12.2017 12:08 — Новости Экономики | Tut.by  
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Беларусь и Россия согласовали индикативный баланс поставок российской нефти в 2018 году. Об этом заявил журналистам заместитель министра энергетики России Кирилл Молодцов, сообщает ТАСС.

По словам Кирилла Молодцова, объем поставок составит 24 млн т. «Баланс сверстан, все так же, как и предполагалось — 24 млн т», — сказал он.

Напомним, после нефтегазового конфликта между Минском и Москвой в апреле Россия возобновила поставки нефти в Беларусь в тех объемах, которые утверждены действующим соглашением, то есть 24 млн тонн в год.

Такие объемы поставляться будут с нынешнего года и до 2024 года включительно. При этом до 2018 года включительно из 24 млн только 18 млн будет отправляться на переработку НПЗ, что белорусские власти называют «выгодным соглашением».

 
 
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Беларусь и Россия согласовали индикативный баланс поставок российской нефти в 2018 году. Об этом заявил журналистам заместитель министра энергетики России Кирилл...

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Беларусь и Россия согласовали баланс поставок российской нефти в 2018 году
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