Эксперт: легализация биткоина в США - фактически его признание

МИНСК, 5 дек — Sputnik. В субботу США стала первой в мире страной, которая легализовала биткоин. Эта криптовалюта официально будет допущена к торгам на бирже с 18 декабря.



© REUTERS/ Brendan McDermid Новая эра денег: биткоин допустили на американскую биржу

Следом стали известны имена первых в мире биткоиновых миллиардеров. Ими стали братья Уинклвоссы, чье состояние превысило миллиард долларов в криптовалюте.

Вместе с тем большинство стран продолжают относиться к подобным активам настороженно. В их числе и Беларусь. Накануне Министерство финансов назвало ICO-проекты "финансовыми пузырями" и призвало белорусов не инвестировать с них средства.

Стоит ли бояться криптовалютного бизнеса и какие бонусы он может дать нашей стране, рассказал Sputnik управляющий партнер адвокатского бюро "Лев, Шерстнев и партнеры", эксперт по IT-праву Борис Лев.

Локомотив для экономики

Поведение США в отношении биткоина, означает фактически его принятие как актива, имеющего стоимость, считает Борис Лев.

Лопнет этот "финансовый пузырь" или нет, пока говорить рано. Но те страны, которые запретили оборот криптовалют, по сути, закрыли свой рынок от потенциальных возможностей развития экономики, убежден эксперт.



© REUTERS/ Dado Ruvic/Illustration Курс биткоина установил исторический максимум

"Лопнуть может все что угодно — даже стабильная валюта, которая существует на рынке. Потому говорить, что это не коснется криптовалют тоже нельзя. Никто не знает, что с ней произойдет. Но вместе с тем она есть. Нужно понимать, что в экономике появился новый актив. И он уже оказывает влияние на мировую экономику", — продолжает Борис Валерьевич.

Для Беларуси легализация криптовалют была весьма полезной, считает эксперт. Ведь это может привлечь инвестиции со всего мира. Что станет дополнительным локомотивом для нашей экономики.

"Сегодня в криптовалютах сосредоточены большие суммы денег, а капитализация их рынка растет с каждым днем. Появились новые технологии привлечения инвестирования при помощи криптовалют", — говорит собеседник.

Речь о так называемых ICO, которые Минфин назвал "финансовыми пузырями".

Особенность такого инвестирования заключается в том, что его можно привлечь в любой проект и на любой стадии, поясняет Борис Лев. Основатель проекта выпускает токен, то есть некий актив и свое обязательство. Лицо, которое вкладывается в данный проект, покупая токен за криптовалюту, получает несколько преимуществ. Помимо того, что он может торговать этим токеном на бирже, так еще имеет от него бонусы, заложенные основателем проекта. Бонусом может быть предоплаченная услуга, займ, в исключительных случаях — право управления компанией, участие в голосовании или получение части прибыли.



© REUTERS/ Ints Kalnins Эксперты: Беларусь может стать мировым лидером блокчейна

"Консультируя по правовым вопросам при проведении ICO, мы классифицируем токен как цифровой актив, который подлежит бухгалтерскому учету даже в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь в зависимости от его вида и функционального назначения", — говорит Борис Валерьевич.

"С одной стороны боязнь государств в плане легализации криптовалюты обоснована тем, что это может вывести из под контроля денежно-финансовые отношения. В то же время легализовать криптовалюту хочется, потому что это позволит привлечь источники финансирования со всего мира", — добавляет эксперт.

Цифровой актив

Несмотря на заявление Минфина, Беларусь пока не запрещает ICO, как это сделали в Китае. К тому же у нас в разработке находится проект декрета по ПВТ-2, в котором подразумевается понятие криптовалют.

"Я думаю, что в окончательном варианте декрета, когда он будет подписан, понятие криптовалют будет заложено. Нельзя не призвать очевидного. Криптовалюты существуют и будут дальше развиваться", — отмечает специалист.



© Sputnik / Виктор Толочко Блокчейн и криптовалюты: будущее для Беларуси

Почему все так опасаются криптовалют? Считается, что из-за их развития может выйти из-под контроля процесс денежно-финансовой эмиссии. Однако по отношению к размерам мировой экономики цифры криптовалют незначительны, отмечает эксперт.

"Что такое биткоин? Я его рассматриваю, как цифровой актив. Позиция многих стран в отношении него в принципе схожа. Это не валюта, не имущество, а цифровой актив, который имеет определенную стоимость", — поясняет юрист.

В криптовалютном бизнесе есть понятие "майнинг". Это процесс, который позволяет создавать такую валюту. Борис Лев убежден — не стоит относиться к нему, как к способу зарабатывания "легких денег".

"Нужно разбираться в этом, иметь оборудование. Кроме того, есть определенный порог входа в такой бизнес. Да, он проще, чем какой-либо другой, но при этом это тоже бизнес. Если ты в этом не разбираешься, ты на этом не заработаешь", — рассказывает эксперт.

"Люди, которые занимаются майнинговым бизнесом, не создают валюту или альтернативу деньгам. Они создают актив. Это тоже имеет право на существование, но нужно просто эту деятельность поставить в правовые рамки. Не в те рамки, которые ограничивают, а в те, которые позволяют ей развиваться", — резюмирует специалист.