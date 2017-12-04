В рейтинге доверия президентам стран СНГ у россиян лидируют Лукашенко и Назарбаев. Об этом говорят результаты ежегодного опроса о партнерах России на постсоветском пространстве, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) .





Опрос проводился 17−18 ноября, в нем приняли участие 1,2 тысячи человек. Как объясняют во ВЦИОМ, проводился он по телефону: номера выбирали случайно из полной базы телефонных номеров, работающих в России. В рейтинг было включено 11 стран СНГ: Беларусь, Казахстан, Украина, Армения, Азербайджан, Грузия, Узбекистан, Туркменистан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан.

Согласно данным опроса, Лукашенко вызывает доверие у 62% россиян, а Назарбаев — у 56%. Меньше всего — 1,2 тысячи россиян — доверяет украинскому лидеру Петру Порошенко (1%) и президенту Таджикистана Рахмону Эмомали (3%).





Кстати, данные этого года почти полностью совпадают с предыдущими показателями — начиная с 2010-го список возглавляют Александр Лукашенко и Нурсултан Назарбаев. За искалючением 2010 и 2011 годов, белорусский президент всегда был на первой строчке.

А вот рейтинг доверия к президенту Украины последние 7 лет заметно падал: в 2010−2013 годах вопрос задавался о Викторе Януковиче. И за три года его рейтинг доверия упал с 17% до 10%. У Петра Порошенко рейтинг за четыре года самым высоким был в 2016 году — 2%, а самым низким в 2015 году — 0%. В этом году он составил 1%.

Кроме того, в глазах россиян Беларусь уже шесть лет возглавляет список наиболее стабильных и успешных стран СНГ — таковой ее считает 60% опрошенных.

Интересно, что еще в 2010 году так считала лишь треть респондентов.

Эксперты ВЦИОМ также отмечают, что россияне называют Беларусь (64%) и Казахстан (57%) главными партнерами своей страны на мировой арене. Нижние строчки в этом рейтинге заняли Киргизия (8%) и Узбекистан (8%).

В вопросе «в каких из нижеперечисленных стран, по вашему мнению, в наибольшей степени обеспечены права русскоязычного населения», список также возглавляют Беларусь и Казахстан, где так считают 66% и 38% опрошенных. Украина в этом рейтинге заняла 7-е место — только 5% респондентов считают, что в стране в наибольшей степени обеспечены права русскоязычного населения. А меньше всего прав у русскоязычного населения, как считают опрошенные, в Туркменистане.