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Apple заплатит Ирландии 13 млрд. долларов налогов
05.12.2017 13:47 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 дек — Sputnik. Американская компания Apple выплатит правительству Ирландии 13 миллиардов долларов налогов, сообщило издание
В октябре специальная комиссия инициировала разбирательство, связанное с тем, что правительство Ирландии некоторое время давало привилегии Apple, благодаря которым компания не доплатила в бюджет страны несколько миллиардов долларов. Европейская комиссия заявила, что соглашение, в соответствии с которым корпорация получала налоговые льготы, было незаконным.
Еврокомиссия утверждает, что благодаря льготам Apple получала преимущество над другими компаниями. Речь идет о крупнейшей выплате за подобное нарушение, прежде французская энергетическая компания EDF выплачивала 1,4 млрд. евро Франции.
По решению суда корпорация Apple должна будет выплатить всю сумму к концу марта 2018 года. Выплачивать сумму корпорация начнет в январе будущего года.
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Корпорация, недоплатившая в ирландский бюджет, начнет выплачивать сумму с первого квартала 2018 года.
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