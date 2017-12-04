«Первый бетон» АЭС «Руппур»: Бангладеш строит АЭС, аналогичную белорусской

Нажатием символической кнопки началась 30 ноября 2017 года в провинции Пабна (Бангладеш) торжественная церемония заливки «первого бетона» в основание энергоблока №1 АЭС «Руппур». В церемонии приняли участие премьер-министр Народной Республики Бангладеш Шейх Хасина и генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

«Строительство АЭС — это давняя мечта бенгальского народа, сегодня мы стали на шаг ближе к ее осуществлению. Бангладеш становится частью атомного мира: АЭС «Руппур» будет построена с применением самых современных технологий, и мы благодарны за это России и российскому народу», — сказала премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина.

«Сегодня мы начинаем строить объект, жизненный цикл которого составит не менее 100 лет. Это значит, что мы закладываем основы дружбы и сотрудничества не только для нас, но и для наших детей и внуков. Точно такая же станция с инновационным блоком ВВЭР-1200 уже работает у нас в России. Мы будем строить станцию в Бангладеш с той же заботой и вниманием, как и у себя, в России», — отметил глава «Росатома» Алексей Лихачев.

В настоящее время в зарубежном портфеле заказов «Росатома» — сооружение 34 атомных энергоблоков в 12 странах мира. Среди них и два блока Белорусской АЭС. Опыт Беларуси был тщательно изучен специалистами Бангладеш.

Белорусский и бангладешский проекты объединяет то, что обе станции будут состоять из двух энергоблоков поколения 3+с реакторами типа ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт. Генподрядчиком строительства обеих АЭС выступает «Атомстройэкспорт».

АЭС «Руппур» с двумя реакторами ВВЭР-1200 сооружается по российскому проекту в 160 км от столицы Бангладеш г. Дакка. Проект, выбранный для первых АЭС Беларуси и Бангладеш, успешно реализуется на Нововоронежской АЭС-2 (НВАЭС-2). Первый блок НВАЭС-2 уже сдан в промышленную эксплуатацию, что делает проект референтным. В 2017 г. новый российский энергоблок НВАЭС-2 назван в числе трех лучших атомных установок мира по версии влиятельного международного издания POWER (США).

Тесное сотрудничество между Беларусью и Бангладеш в сфере атомной энергетики началось в 2013 году, когда был подписан меморандум о совместном использовании атомной энергии в мирных целях. С тех пор представители государственных структур и специалисты из Бангладеш неоднократно проводили консультации с белорусской стороной и осуществляли визиты на стройплощадку БелАЭС: рабочие визиты делегаций Бангладеш в Островец проходили в 2013 и 2015 гг.; также на протяжении этого времени в Минске проходили встречи представителей заинтересованных министерств и ведомств двух стран: Министерства науки и технологий Народной Республики Бангладеш, Министерства энергетики Республики Беларусь, ГПО «Белэнерго», Департамента по ядерной энергетике, Государственного комитета по науке и технологиям и других.

Бангладеш проявляет заинтересованность в изучении белорусского опыта по вопросам, связанным с реализацией проекта строительства Белорусской АЭС, развитием инфраструктуры станции, нормативно-правовой базы и кадрового потенциала, обеспечением ядерной безопасности. [ЕК1]

Не исключено, что в процессе строительства АЭС в Бангладеш примут участие и белорусские специалисты. Этот вопрос обсуждался в марте 2017 года на встрече заместителя министра энергетики Михаила Михадюка с Чрезвычайным и Полномочным Послом Народной Республики Бангладеш в России и в Беларуси по совместительству Сайфулом Хоком, посвященной деталям будущего взаимодействия двух стран в этой сфере.

Самый недавний визит представителей Бангладеш на БелАЭС состоялся в октябре 2017 года в рамках пресс-тура для белорусских и зарубежных журналистов, где они смогли ознакомиться с подробностями хода строительства и еще раз убедиться в надежности и безопасности проекта, сходного с тем, по которому ведется строительство АЭС «Руппур».

Справка

Генподрядчик строительства АЭС «Руппур» — АО «Атомстройэкспорт» (инжиниринговый дивизион Росатома). В 2015-2016 гг. проведены подготовительные работы на стройплощадке, разработана рабочая документация, а также материалы обоснования лицензий на размещение и сооружение блоков. В 2017 г. реализация проекта сооружения АЭС «Руппур» продолжилась в соответствии с графиком. 4 ноября 2017 г. регулирующий орган Бангладеш (BAERA) выдал лицензию на проектирование и сооружение станции. «Первый бетон» дает старт основному периоду строительства АЭС «Руппур». По плану начало эксплуатации блока №1 АЭС «Руппур» намечен на 2023 год, блока №2 — на 2024 год.

Проект АЭС «Руппур» реализуется в рамках концепции глубоко эшелонированной защиты, которая является фундаментальной для всей системы защиты АЭС. Главная черта глубоко эшелонированной защиты основывается на концепции многоуровневой защиты и смягчения последствий гипотетических технологических аварий и влияния человеческого фактора. Это гарантирует безопасность окружающей среды.

Регион Южной Азии хорошо знаком Госкорпорации «Росатом», которая уже давно и успешно работает в Индии, соседствующей с Бангладеш. Российская сторона имеет уникальный и многолетний опыт возведения атомных электростанций, являющихся сложнейшими высокотехнологичными инженерными объектами, в южных широтах, в очень жарком и влажном климате, с ограниченным доступом к пресным водным ресурсам. Площадка АЭС «Руппур» находится в районе с такими сложными климатическими условиями, где, в частности, в период с мая по октябрь проходит муссонный период.