Россельхознадзор снял ограничения на поставки плодоовощной продукции трех белорусских предприятий

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5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россельхознадзор с 4 декабря снял временные ограничения на поставки плодоовощной продукции трех белорусских предприятий, введенные 10 ноября 2017 года. Такая информация размещена на сайте ведомства, сообщает БЕЛТА.

Решение принято по итогам проверки специалистами Россельхознадзора предприятий Беларуси с 22 по 25 ноября. "Россельхознадзор считает возможным снять с 4 декабря 2017 года ограничения на ввоз всей плодоовощной продукции, включая томаты, яблоки и грибы, произведенной ПК им. В.И.Кремко, ФХ "Гедеон" и ФХ "СОВ Агро-продукт", - говорится в сообщении.-0-