«Первый бетон» АЭС «Руппур»: Бангладеш строит АЭС, аналогичную белорусской

Нажатием символической кнопки 30 ноября 2017 года в провинции Пабна (Бангладеш) началась торжественная церемония заливки «первого бетона» в основание энергоблока №1 АЭС «Руппур». В церемонии приняли участие премьер-министр Народной Республики Бангладеш Шейх Хасина и генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

«Строительство АЭС — это давняя мечта бенгальского народа, сегодня мы стали на шаг ближе к ее осуществлению. Бангладеш становится частью атомного мира: АЭС «Руппур» будет построена с применением самых современных технологий, и мы благодарны за это России и российскому народу», — сказала премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина.

«Сегодня мы начинаем строить объект, жизненный цикл которого составит не менее 100 лет. Это значит, что мы закладываем основы дружбы и сотрудничества не только для нас, но и для наших детей и внуков. Точно такая же станция с инновационным блоком ВВЭР-1200 уже работает у нас в России. Мы будем строить станцию в Бангладеш с той же заботой и вниманием, как и у себя, в России», — отметил глава «Росатома» Алексей Лихачев.

В настоящее время в зарубежном портфеле заказов «Росатома» — сооружение 34 атомных энергоблоков в 12 странах мира. Среди них и два блока Белорусской АЭС. Опыт Беларуси был очень интересен для специалистов из Бангладеш.

Белорусский и бангладешский проекты объединяет то, что обе станции будут состоять из двух энергоблоков поколения 3+с реакторами типа ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт. Данный проект отвечает постфукусимским требованиям безопасности, соответствует международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ.

Проект, выбранный для первых АЭС Беларуси и Бангладеш, успешно реализован на Нововоронежской АЭС-2. В 2017 году первый блок станции сдан в промышленную эксплуатацию, что делает проект референтным. Также этот блок вошел в тройку лучших атомных установок мира по версии влиятельного международного издания POWER (США).

Тесное сотрудничество между Беларусью и Бангладеш в сфере атомной энергетики началось в 2013 году, когда был подписан меморандум о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии. Бангладеш проявляет заинтересованность в изучении белорусского опыта по вопросам, связанным с реализацией проекта строительства Белорусской АЭС, развитием инфраструктуры станции, нормативно-правовой базы и кадрового потенциала, обеспечением ядерной безопасности. Специалисты из Бангладеш проводят консультации с белорусскими специалистами и посещают стройплощадку станции, где могут наглядно ознакомиться с ключевыми этапами реализации проекта.

Также обсуждаются вопросы возможного участия в строительстве атомной электростанции в Бангладеш специалистов из Беларуси и участия белорусских энергетиков в реконструкции и строительстве объектов энергетики в Бангладеш.

В октябре БелАЭС посетили журналисты из Бангладеш, где они смогли ознакомиться с ходом строительства станции и еще раз убедиться в надежности и безопасности проекта, аналогичному с тем, по которому ведется строительство АЭС «Руппур». По результатам этой поезки был подготовлен документальный фильм о Белорусской АЭС.

Борханул Хак, корреспондент NEWS24, ведущего телеканала Бангладеш отметил, что в своем репортаже он обязательно будет рассказывать о белорусской концепции обеспечения энергетической безопасности. Обеспечение энергетической потребности страны своими силами – это очень важный и правильный подход.

Справочно:

Генподрядчик строительства АЭС «Руппур» — АО «Атомстройэкспорт» (инжиниринговый дивизион Росатома). В 2015-2016 гг. проведены подготовительные работы на стройплощадке, разработана рабочая документация, а также материалы обоснования лицензий на размещение и сооружение блоков. В 2017 г. реализация проекта сооружения АЭС «Руппур» продолжилась в соответствии с графиком. 4 ноября 2017 г. регулирующий орган Бангладеш (BAERA) выдал лицензию на проектирование и сооружение станции. «Первый бетон» дает старт основному периоду строительства АЭС «Руппур». По плану начало эксплуатации блока №1 АЭС «Руппур» намечен на 2023 год, блока №2 — на 2024 год.

Проект АЭС «Руппур» реализуется в рамках концепции глубоко эшелонированной защиты, которая является фундаментальной для всей системы защиты АЭС. Главная черта глубоко эшелонированной защиты основывается на концепции многоуровневой защиты и смягчения последствий гипотетических технологических аварий и влияния человеческого фактора. Это гарантирует безопасность окружающей среды.

Регион Южной Азии хорошо знаком Госкорпорации «Росатом», которая уже давно и успешно работает в Индии, соседствующей с Бангладеш. Российская сторона имеет уникальный и многолетний опыт возведения атомных электростанций, являющихся сложнейшими высокотехнологичными инженерными объектами, в южных широтах, в очень жарком и влажном климате, с ограниченным доступом к пресным водным ресурсам. Площадка АЭС «Руппур» находится в районе с такими сложными климатическими условиями, где, в частности, в период с мая по октябрь проходит муссонный период.