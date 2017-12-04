Правительство по итогам 2017 года ожидает роста ВВП Беларуси на 2%, в 2018-м - на 3,5%

Андрей Кобяков. Фото из архива

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство по итогам 2017 года ожидает роста ВВП Беларуси на 2%, по итогам 2018-го - на 3,5%. Об этом сообщил премьер-министр Андрей Кобяков на заседании Совета Министров, где обсуждаются итоги работы экономики за истекший период 2017 года, ожидаемые результаты за 2017-й и оценка января 2018 года, передает корреспондент БЕЛТА.

Андрей Кобяков обратил внимание, что до завершения года осталось меньше месяца - чтобы кардинально изменить ситуацию, времени мало, но поправить результаты года точечно там, где это необходимо, возможность есть.

Итоги социально-экономического развития за 10 месяцев недавно рассматривались на совещании у главы государства. "По данным статистики, по основным показателям развития экономики идем в параметрах прогноза и даже несколько выше. Мы ожидаем, что темпы роста экономики по году будут обеспечены на уровне 102% при прогнозе 101,7%", - сказал премьер-министр.

Незначительное отставание пока есть по двум показателям - рост реальных располагаемых денежных доходов населения и привлечение прямых иностранных инвестиций на чистой основе. Что касается реальных располагаемых денежных доходов населения, то по году ожидается выполнение показателя и обеспечение темпа роста не менее 101,3% к 2016 году. За 9 месяцев привлечено $905 млн прямых иностранных инвестиций на чистой основе при задании $1 млрд 30 млн. По оценке председателей облисполкомов, по итогам года цифра должна быть очень близка к прогнозному значению $1,4 млрд (плюс-минус $20 млн). Вместе с тем Минэкономики информирует, что есть риски невыполнения показателей Брестским, Витебским облисполкомами, Минским горисполкомом. Андрей Кобяков потребовал доложить, как сложится ситуация по итогам года и какие меры принимаются для привлечения иностранных инвестиций в запланированном объеме.

По поручению правительства Минэкономики проработало со всеми министрами и председателями облисполкомов ожидаемые результаты развития отраслей и регионов до конца 2017 года и на январь 2018-го. С учетом этой оценки Минэкономики внесло соответствующие предложения по целевым задачам на ближайший период.

Отдельным блоком сегодня на заседании будет рассматриваться ситуация в строительстве. Проблемных вопросов в этой отрасли пока много, констатировал глава правительства.-0-