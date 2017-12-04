ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь и Россия договорились о поставках нефти в 2018-м

05.12.2017 17:00 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 5 дек — Sputnik. Беларусь и Россия согласовали индикативный баланс поставок нефти на 2018 год, заявил во вторник замминистра энергетики РФ Кирилл Молодцов на форуме "Газ России — 2017".

После нефтегазового кризиса этого года страны договорились о ценах на энергоносители до 2019-го, а также условились в будущем создавать общий рынок как нефти, так и газа для всего пространства ЕАЭС.

Объемы же поставок российской нефти в Беларусь на следующий год стороны уже согласовали. Предыдущие договоренности остались в силе: Россия поставит в республику 24 миллиона тонн нефти.

Как ранее заявляли чиновники, объемы поставок будут сохраняться на прежнем уровне до 2024 года. Три четверти от общего объема "черного золота" уйдут на нефтеперерабатывающие заводы Беларуси, четверть — на экспорт.

Одновременно с этим, стороны продолжают обсуждать вопросы поставок газа в Беларусь в следующем году. Во вторник переговоры по теме должны провести вице-премьеры обеих стран — Аркадий Дворкович и Владимир Семашко.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вице-премьеры двух стран во вторник также обсуждают и вопросы по газу.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Правительство по итогам 2017 года ожидает роста ВВП Беларуси на 2%, в 2018-м - на 3,5%
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика