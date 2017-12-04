Беларусь и Россия договорились о поставках нефти в 2018-м

МИНСК, 5 дек — Sputnik. Беларусь и Россия согласовали индикативный баланс поставок нефти на 2018 год, заявил во вторник замминистра энергетики РФ Кирилл Молодцов на форуме "Газ России — 2017".

После нефтегазового кризиса этого года страны договорились о ценах на энергоносители до 2019-го, а также условились в будущем создавать общий рынок как нефти, так и газа для всего пространства ЕАЭС.

Объемы же поставок российской нефти в Беларусь на следующий год стороны уже согласовали. Предыдущие договоренности остались в силе: Россия поставит в республику 24 миллиона тонн нефти.

Как ранее заявляли чиновники, объемы поставок будут сохраняться на прежнем уровне до 2024 года. Три четверти от общего объема "черного золота" уйдут на нефтеперерабатывающие заводы Беларуси, четверть — на экспорт.

Одновременно с этим, стороны продолжают обсуждать вопросы поставок газа в Беларусь в следующем году. Во вторник переговоры по теме должны провести вице-премьеры обеих стран — Аркадий Дворкович и Владимир Семашко.