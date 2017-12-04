На продукты у минчан уходит 41,3% доходов

Среднестатистическая семья в Беларуси тратит на продукты 41,3% из всего бюджета.

Об этом сообщил Белстат, основываясь на данных выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни за 9 первых месяцев 2017 года.

По данным статистического комитета, располагаемые ресурсы в расчете на домашнее хозяйство составили 1026,7 рубля в месяц, в том числе в городах и поселках городского типа – 1096,3 рубля в месяц, в сельских населенных пунктах – 843,4 рубля в месяц.

В январе-сентябре одно домашнее хозяйство в Минске тратило 40,7% потребительских расходов на питание. 2,6% общей суммы потребительских расходов уходили на алкогольные напитки, 2,6% - на сигареты, 29,4% - на непродовольственные товары, 27,3% - на оплату услуг.

Что касается двух последних пунктов, на покупку одежды и обуви семья в Минске тратит 7,2% общего объема потребительских расходов, на предметы домашнего обихода, бытовую технику и уход за домом - 4,6%, на образование, культуру, отдых и спорт - 7,7%, на здравоохранение - 5%.

В структуре потребительских расходов домашних хозяйств доля расходов на питание составила 41,3%, на покупку непродовольственных товаров - 31%, на оплату услуг - 24,7%.