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Правительство обещает рост ВВП в 2018-м на уровне 3,5%

05.12.2017 18:10 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 дек — Sputnik. Белорусское правительство ожидает в следующем году рост ВВП в размере 3,5% годовых, заявил во вторник на заседании Совмина премьер-министр республики Андрей Кобяков.

Правительство обещает рост ВВП в 2018-м на уровне 3,5%
© Sputnik / Виктор Толочко
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Правительство во вторник обсудило предварительные итоги этого года и прогнозы на 2018-й. Как подчеркнул премьер, изменить ситуацию в уходящем году уже не получится, однако поправить ее возможность есть.

"По данным статистики, по основным показателям развития экономики идем в параметрах прогноза и даже несколько выше. Мы ожидаем, что темпы роста экономики по году будут обеспечены на уровне 102% при прогнозе 101,7%", — заявил Кобяков и отметил, что от 2018-го ожидают рост ВВП в 3,5%.

Отстает экономика пока только по двум показателям, констатировал премьер: по росту реальных располагаемых доходов населения и привлечению прямых иностранных инвестиций на чистой основе.

Реальные располагаемые доходы населения по сравнению с прошлым годом выросли лишь на 1,3%, а прямых инвестиций привлекли лишь 905 миллионов долларов при задании в миллиард 30 миллионов. Впрочем, председатели облисполкомов обещают выполнить план, хотя Минэкономики уточнило, что не выполнить его могут Брестский и Витебский областные и Минский горисполком.

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Мировой рост ВВП в последние годы колеблется на уровне около 3-4%. Таким образом, если Беларусь выйдет на такой уровень, то будет идти вровень со многими государствами. Впрочем, МВФ в ноябре предупредил белорусское правительство, что без необходимых реформ рост ВВП республики не будет превышать 2%.

 
Теги: Минск
 
 
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Среднемировой уровень роста ВВП в последние годы складывается на уровне 3-4%.

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