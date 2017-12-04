Крупный застройщик решил реорганизоваться. Субподрядчики подали в суд в надежде вернуть долги

Около 10 компаний подали в суд заявления с требованием признать недействительной реорганизацию, которую в сентябре затеяло ООО «СУ-1 Белбуд». Дело в том, что ранее крупный застройщик не покрыл долги перед субподрядчиками, а теперь решил часть обязательств перебросить на малоизвестное юрлицо.



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Много лет компания «СУ-1 Белбуд» успешно строила дома и нежилые объекты, привлекая субподрядные организации, приобретая строительные материалы и оборудование. Недавно возникшие долги не вызывали опасения у поставщиков, потому что, несмотря на имеющиеся судебные постановления о взыскании причитающихся средств с «СУ-1 Белбуд» за выполненные работы и поставленные материалы, эти средства обеспечены, а значит рано или поздно задолженность будет погашена.

Но в сентябре ряд компаний получили извещение «СУ-1 Белбуд» о реорганизации. Из текста документа следовало, что 6 сентября 2017 года общим собранием участников ООО «СУ-1 Белбуд» принято решение о реорганизации общества, путем выделения из него нового хозяйственного общества, ООО «ФениксАренда». В результате реорганизации все права и обязанности ООО «СУ-1 Белбуд» перед кредиторами будут переданы по разделительному балансу компании «ФениксАренда», следовало из уведомления.

«Мы связались с руководством выделенного юридического лица, чтобы выяснить, как то планирует погашать долги, просили провести встречу. Но был получен ответ, что никто с нами встречаться не будет. А если у нас есть вопросы, то следует обращаться в письменном виде. Долги же будут погашаться через год, через два, а может и вовсе нам ничего не достанется. Мы отправились в офис, но дверь была закрыта», — рассказал представитель компании «СтолицаЛифтСтрой». Такой ответ насторожил субподрядчика. Вскоре они выяснили, что учредителем «ФениксАренды» является некое ЗАО «Центр ликвидации предприятий». Окончательно ввело в ступор подрядчиков дальнейшее развитие событий.

25 сентября судебный исполнитель Управления принудительного исполнения Главного управления юстиции Мингорисполкома постановил запретить «СУ-1 Белбуд» проводить реорганизацию до погашения всех долговых обязательств. Однако 27 сентября компания «ФениксАренда» была зарегистрирована в Мингорисполкоме.

Около 10 строительных компаний, опасаясь что могут никогда не увидеть своих денег, обратились в Экономический суд Минска с требованием признать недействительной регистрацию ООО «ФениксАренда». «Имеются основания полагать, что проводимая реорганизация осуществляется в мнимых целях с целью уклонения от погашения задолженности перед рядом кредиторов, а разделительный баланс нарушает принцип справедливого распределения активов и обязательств реорганизуемого общества между его правопреемниками, приводящий к явному ущемлению интересов кредиторов этого общества», говорится в обращении.

Представитель «ФениксАренды» сообщил, что переданного по разделительному балансу имущества (в том числе 8 объектов недвижимого имущества) и иных активов, достаточно для удовлетворения требования кредиторов. Он также пожаловался на то, что в иске не указано ни одного законодательного акта, положения которого были бы нарушении при регистрации новой компании.

«Это было решение собственников - разделить бизнес. Я на собрании [участников] не присутствовала», — сказала в ходе подготовительного заседания в суде представитель «СУ-1 Белбуд», отвечая на вопрос о мотивировке реорганизации. При этом она также подчеркнула, что никаким образом не было нарушено законодательство. «Задолженность обеспечена недвижимостью и дебиторской задолженностью», — пояснила юрист.

Предоставить разделительной баланс субподрядчикам «ФениксАренда» и «СУ-1 Белбуд» отказались, ссылаясь на коммерческую тайну. Но суду все документы будут предоставлены, заверили представители компании. Субподрядчики сомневаются, что «все активы ликвидные, а дебиторка не мертвая».

Судебное заседание по этому делу намечено провести 22 декабря.

Бренд «Белбуд» у участников рынка ассоциируется с бывшим министром строительства БССР Николаем Новицким. При этом есть несколько компаний со схожими названиями. ОАО «Белбуд» никак юридически на связано с ООО «СУ-1 Белбуд», считают участники рынка. Несколько лет назад родство признавал и Новицкий. «Структура компании „Белбуд“ построена по принципу холдинга. Головное предприятие занимается девелоперской деятельностью, т.е. строительством объекта „с нуля“, включая отвод площадок, проектирование, строительно-монтажные, сантехнические, электрические и отделочные работы, и до момента его продажи. У него в подчинении находятся три самостоятельные юридические организации, к примеру, на „плечи“ коллектива из 250 человек „СУ-1 Белбуд“ ложатся все строительно-монтажные работы», — говорил он в 2010 году в интервью журналу « Директор ». В 2014 году это признавал и гендиректор «СУ-1 Белбуд» Сергей Маркевич. По словам участников рынка, Новицкий уже вышел из состава учредителей компании, как и его многолетний партнер Яков Лесов. Сейчас на все вопросы отвечает только Маркевич.