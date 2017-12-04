ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Россельхознадзор "реабилитировал" продукты трех фермеров из Беларуси

05.12.2017 18:48 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 5 дек – Sputnik. Россельхознадзор снял ограничения на поставки в РФ продуктов питания, производимых в трех фермерских хозяйствах Беларуси, говорится в сообщении российского ведомства, распространенном во вторник.

Россельхознадзор "реабилитировал" продукты трех фермеров из Беларуси
© Sputnik/ Филип Климашевский
Россельхознадзор наказал фермеров РБ, не пустивших к себе проверку

"Россельхознадзор принял решение снять временные ограничения на поставки растительной продукции с трех белорусских предприятий", – говорится в сообщении.

По информации ведомства, с 22 по 25 ноября текущего года инспекторы Россельхознадзора проверили семь предприятий – СУП "АзотСервис" (поставляет в РФ томаты), СПК им. В. И. Кремко (яблоки), фермерское хозяйство "СОВ Агро-продукт" (грибы), фермерское хозяйство "Гедеон" (яблоки, томаты), ИП Мартыненко Ю. А. (грибы), ООО "Бренд Каприз" (грибы), сельскохозяйственный филлиал "Клецкий" (яблоки).

"Установлено, что только три предприятия имеют на хранении растительную продукцию, предназначенную для поставок на территорию РФ", – рассказали в Россельхознадзоре.

Там также уточнили, что данными предприятиями являются ПК им. В. И. Кремко, ФХ "Гедеон" и ФХ "СОВ Агро-продукт", – их продукция разрешена к ввозу в РФ с 4 декабря.

Как ранее сообщал Sputnik, ранее Россельхознадзор запретил импорт продуктов указанных семи белорусских производителей, так как на них не пустили проверяющих.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 77
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инспекторы российского ведомства сумели провести проверки производителей, на территорию которых их ранее не пустили.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Крупный застройщик решил реорганизоваться. Субподрядчики подали в суд в надежде вернуть долги
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика