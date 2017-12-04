МИНСК, 5 дек – Sputnik. Россельхознадзор снял ограничения на поставки в РФ продуктов питания, производимых в трех фермерских хозяйствах Беларуси, говорится в сообщении российского ведомства, распространенном во вторник.



© Sputnik/ Филип Климашевский Россельхознадзор наказал фермеров РБ, не пустивших к себе проверку

"Россельхознадзор принял решение снять временные ограничения на поставки растительной продукции с трех белорусских предприятий", – говорится в сообщении.

По информации ведомства, с 22 по 25 ноября текущего года инспекторы Россельхознадзора проверили семь предприятий – СУП "АзотСервис" (поставляет в РФ томаты), СПК им. В. И. Кремко (яблоки), фермерское хозяйство "СОВ Агро-продукт" (грибы), фермерское хозяйство "Гедеон" (яблоки, томаты), ИП Мартыненко Ю. А. (грибы), ООО "Бренд Каприз" (грибы), сельскохозяйственный филлиал "Клецкий" (яблоки).

"Установлено, что только три предприятия имеют на хранении растительную продукцию, предназначенную для поставок на территорию РФ", – рассказали в Россельхознадзоре.

Там также уточнили, что данными предприятиями являются ПК им. В. И. Кремко, ФХ "Гедеон" и ФХ "СОВ Агро-продукт", – их продукция разрешена к ввозу в РФ с 4 декабря.

Как ранее сообщал Sputnik, ранее Россельхознадзор запретил импорт продуктов указанных семи белорусских производителей, так как на них не пустили проверяющих.