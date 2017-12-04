Правительство по итогам 2017 года ожидает роста ВВП на 2%, в 2018-м - на 3,5%

Правительство по итогам 2017 года ожидает роста ВВП Беларуси на 2%, по итогам 2018-го — на 3,5%. Об этом сообщил премьер-министр Андрей Кобяков на заседании Совета министров, где обсуждаются итоги работы экономики за истекший период 2017 года, ожидаемые результаты за 2017-й и оценка января 2018 года, передает корреспондент БЕЛТА.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Андрей Кобяков обратил внимание, что до завершения года осталось меньше месяца — чтобы кардинально изменить ситуацию, времени мало, но поправить результаты точечно там, где это необходимо, возможность есть.

Итоги социально-экономического развития за январь-октябрь недавно рассматривались на совещании у главы государства. «По данным статистики, по основным показателям развития экономики идем в параметрах прогноза и даже несколько выше. Мы ожидаем, что темпы роста экономики по году будут обеспечены на уровне 102% при прогнозе 101,7%», — сказал премьер-министр.

Незначительное отставание пока есть по двум показателям — рост реальных располагаемых денежных доходов населения и привлечение прямых иностранных инвестиций на чистой основе. Что касается реальных располагаемых денежных доходов населения, то по году ожидается выполнение показателя и обеспечение темпа роста не менее 101,3% к 2016 году. За девять месяцев привлечено $ 905 млн прямых иностранных инвестиций на чистой основе при задании $ 1 млрд 30 млн. По оценке председателей облисполкомов, по итогам года цифра должна быть очень близка к прогнозному значению $ 1,4 млрд (плюс-минус $ 20 млн). Вместе с тем Минэкономики информирует, что есть риски невыполнения показателей Брестским, Витебским облисполкомами, Минским горисполкомом. Андрей Кобяков потребовал доложить, как сложится ситуация по итогам года и какие меры принимаются для привлечения иностранных инвестиций в запланированном объеме.

По поручению правительства Минэкономики проработало со всеми министрами и председателями облисполкомов ожидаемые результаты развития отраслей и регионов до конца 2017 года и на январь 2018-го. С учетом этой оценки Минэкономики внесло соответствующие предложения по целевым задачам на ближайший период.

Отдельным блоком сегодня на заседании будет рассматриваться ситуация в строительстве. Проблемных вопросов в этой отрасли пока много, констатировал глава правительства.

По информации государственных органов, в январе 2018 года темп роста ВВП просчитывается на уровне 101,4%. Минэкономики имеет возможности для выхода на уровень 102,1%. «Ни та, ни другая оценка не может устроить правительство, этого недостаточно для нормального старта. Допускаю, что первые оценки осторожные, но обращаю внимание, что в начале текущего года экономика проседала — в январе ВВП был 99,5% к уровню января 2016-го. На следующий год у нас прогноз по темпу роста ВВП — 103,5%. Поэтому наверстать в дальнейшем отставание от прогнозного значения ВВП будет гораздо тяжелее в 2018 году, если мы в январе со старта не сработаем, как положено», — обратил внимание Андрей Кобяков.

«Поручаю Минэкономики вместе с министрами, губернаторами еще раз все выверить, посмотреть резервы и при формировании постановления правительства по задачам на 2018 год определить соответствующие напряженные задачи в разрезе отраслей и органов управления. Задача — в январе должны стартовать с уровня не менее годового прогноза», — добавил премьер-министр.

Андрей Кобяков также отметил, что впереди новогодние праздники и ситуация на потребительском рынке должна быть под контролем. «Прошу министра антимонопольного регулирования и торговли обеспечить этот контроль, обратить внимание на ассортимент и цены», — сказал глава правительства.