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Более 16 тонн "поддельных" белорусских яблок обнаружили в РФ
05.12.2017 20:59 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 дек – Sputnik. Более 16 тонн украинских яблок, которые были ввезены в Россию под видом белорусских, будут уничтожены на спецполигоне, сообщил Россельхознадзор во вторник.
© Sputnik/ Тарас Литвиненко
Фрукты были обнаружены на складе в Смоленске 3 декабря в при проведении фитосанитарного контроля.
"Груз сопровождался фитосанитарным сертификатом, выданным Государственной фитосанитарной службой Республики Беларусь и гарантировавшим, что продукция произведена в ФХ "Есфирь" Брестской области", – сообщили в Россельхознадзоре.
Там также рассказали, что при осмотре ящиков с яблоками обнаружилась маркировка, которая указывала – фрукты были ввезены из Украины.
По факту соответствующая информация была отправлена в Главную государственную инспекцию по семеноводству, карантину и защите растений Беларуси.
По информации Россельхознадзора, после завершения всех административных процедур нелегальный груз будет уничтожен.
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После завершения всех административных процедур нелегальный груз будет уничтожен.
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