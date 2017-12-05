МИНСК, 5 дек – Sputnik. Более 16 тонн украинских яблок, которые были ввезены в Россию под видом белорусских, будут уничтожены на спецполигоне, сообщил Россельхознадзор во вторник.



© Sputnik/ Тарас Литвиненко Россельхознадзор "реабилитировал" продукты трех фермеров из Беларуси

Фрукты были обнаружены на складе в Смоленске 3 декабря в при проведении фитосанитарного контроля.

"Груз сопровождался фитосанитарным сертификатом, выданным Государственной фитосанитарной службой Республики Беларусь и гарантировавшим, что продукция произведена в ФХ "Есфирь" Брестской области", – сообщили в Россельхознадзоре.

Там также рассказали, что при осмотре ящиков с яблоками обнаружилась маркировка, которая указывала – фрукты были ввезены из Украины.

По факту соответствующая информация была отправлена в Главную государственную инспекцию по семеноводству, карантину и защите растений Беларуси.

По информации Россельхознадзора, после завершения всех административных процедур нелегальный груз будет уничтожен.