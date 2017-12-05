Самые красивые и самые дешевые. ТОП-7 современных дач до $33 тыс. в пределах 30 км от МКАД

Дача для души в Радошковичах за $33 тыс.

Двухэтажная дача с большой открытой верандой и ландшафтным дизайном на участке расположена в 30 км от Минска в молодечненском направлении. Общая площадь жилья — 50 квадратных метров. Отопление печное; газ, вода и канализация есть. Год постройки — 2013. Все выполнено из натурального материала. Соблюдена технология утепления. Фундамент выложен из камня. Кроме дома на участке есть гараж, беседка и 2-этажная баня с большой комнатой отдыха и маленькой кухней. Возле сауны готов фундамент под бассейн-купель и оборудованное место для шашлыка.В наличии профессиональный мангал, качели, декоративный фонтан и альпийская горка. Координаты для навигатора: 54°9.555'N 27°14.135'E.