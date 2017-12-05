|
Самые красивые и самые дешевые. ТОП-7 современных дач до $33 тыс. в пределах 30 км от МКАД
06.12.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by
2-уровневая дача находится в деревне Тадулино, что в 30 километрах от МКАД в логойском направлении. Площадь участка — 10 соток, общая площадь дома — 85 кв.м. Дом введен в эксплуатацию в 2017 году, готов к проживанию. Стены каркасно-засыпные, крыша — мягкая черепица. Электричество, вода и канализация проведены в дом. На участке реализован пруд, есть баня и беседка. В шаговой доступности лес и озеро. Координаты для навигатора: 54°7.164'N 27°52.877'E.
Небольшой домик построен в 29 километрах от Минска в молодечненском направлении. Площадь участка — 5,8 сотки, общая площадь дома — 48 «квадратов». Из коммуникаций есть электричество, в дом введена вода и канализация. Год постройки — 2016. Координаты для навигатора: 54°3.846'N 27°9.783'E.
Двухэтажная дача с большой открытой верандой и ландшафтным дизайном на участке расположена в 30 км от Минска в молодечненском направлении. Общая площадь жилья — 50 квадратных метров. Отопление печное; газ, вода и канализация есть. Год постройки — 2013. Все выполнено из натурального материала. Соблюдена технология утепления. Фундамент выложен из камня. Кроме дома на участке есть гараж, беседка и 2-этажная баня с большой комнатой отдыха и маленькой кухней. Возле сауны готов фундамент под бассейн-купель и оборудованное место для шашлыка.В наличии профессиональный мангал, качели, декоративный фонтан и альпийская горка. Координаты для навигатора: 54°9.555'N 27°14.135'E.
Небольшая современная дача расположена в живописном месте всего в 30 км от МКАД. Площадь участка — 6 соток, общая площадь дома — 42 «квадрата». Водопровод центральный, введен в дом. Других коммуникаций пока нет. Объект был построен в 2015 году. Координаты для навигатора: 54°4.351'N 27°7.939'E.
Одноуровневая дача с террасой и мансардой расположена всего в 16 км от МКАД. К самому дому ведет асфальтированный подъезд, объект построен в 2017 году, готов к проживанию. Общая площадь дома — более 50 кв.м. В доме хороший ремонт, две жилые комнаты. Площадь участка — 6 соток. Санузел на улице, канализация местная. В стоимость входит вся мебель, спутниковая тарелка и телевизор. Координаты для навигатора: 54°4.032'N 27°22.346'E.
На продажу выставлен садовый дом из бруса площадью 65,8 кв.м. Участок ровный, ухоженный, примыкает к лесу, огорожен деревянным забором, площадь территории — 12 соток. Рядом с участком большая парковка. Дом меблирован, есть камин, печь, на обоих этажах террасы. Находится объект всего в 10 км от МКАД. Год постройки — 2009. Координаты для навигатора: 53°55.782'N 27°51.492'E.
На десерт — вариант для смелых и неординарных. Плавучая дача площадью 36 «квадратов», готова к проживанию. Находится домик в 15 км от МКАД, но, при желании, может быть перевезен куда угодно. Материал стен — профилированный брус. Газ есть, вода рядом, санузел на улице.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В сегодняшней подборке бюджетные дома, не требующие серьезных вложений. Все, что нужно — дешево, красиво, современно.
|
Архив (Новости Экономики)
Комментарии