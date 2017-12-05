Мимо и без толку. Что не так с реакцией Минска на антибелорусскую пропаганду



Артем Шрайбман, политический обозреватель TUT.BY

Очередной обмен любезностями между НТВ и белорусскими госСМИ удивляет даже не новым дном, которое пробил тон полемики, заданный российскими пропагандистами, а тем, что руководство идеологической машины в нашей стране за долгие годы информационных войн так ничему и не научилось.

НТВ сняло ток-шоу с уже привычным посылом: Беларусь — гулящая жена-иждевенец, не хочет признавать, что мы один народ, заигрывает с соседом (Евросоюзом) и готовится стать Украиной. Все в лучших традициях жанра — крики, перебивания, по команде аплодирующая и недовольно шумящая публика.

Творческому коллективу «Советской Белоруссии» и ОНТ поручили отреагировать.

Получилась карикатура, где одетая в вышиванку жена просит мужа в соломенной шляпе с красно-зеленой ленточкой выключить НТВ, а то в доме грязно. Грязь капает с экрана, а вернее — изо рта российских ведущих, которых изобразили змеей и то ли чертом, то ли драконом. Главное госСМИ страны с радостью поддержало предложенный коллегами уровень диалога.



Фото: sb.by

Еще получилось ток-шоу, где множество провластных гостей ругали НТВ за подрыв белорусско-российского братства, напоминали о его нерушимости, а из слов лидера БНФ Григория Костусева решили оставить его благодарность телеканалу за приглашение. Судя по отзывам оппозиционера, такой цензуры не было даже при в общем-то пророссийском Вадиме Гигине.

В содержании ответа Минска все логично. Разделяем «плохое НТВ» и «хорошую Россию», шлем сигнал в Москву, что недовольны, но не сильно обижаемся, чтобы не наделять какой-то там телеканал властью ссорить страны и народы.

Проблема в том, что тонкие нюансы ответа Минска никто не услышит. Как и весь ответ. В 2010 году после «Крестных батек» белорусское ТВ тоже отвечало своими гневными сюжетами, а БРСМ вывело активистов на флеш-моб в Минске — попшикать освежителями воздуха на телевизоры с надписью «НТВ». Креатив так себе, но тогда это был обмен сигналами, информационное противостояние, двух пусть и не равных, но находящихся в заочном диалоге стран. «Крестные батьки» как появились по команде, так по команде и ушли, когда политики договорились.



Фото: brsmgantcevichi.ucoz.ru

Сегодняшняя российская пропаганда работает иначе. Рекомендую всем захватывающий текст-исповедь экс-сотрудника одного из российских телеканалов о том, как и зачем на них делаются политические ток-шоу. На пике конфликта с Украиной в 2014—2015 годах телеменеджеры в Москве увидели дикие рейтинги своих не менее диких передач. Кремль оценил, как эти шоу удачно держат уровень народной поддержки на северокорейских высотах. И было решено не останавливаться. Тем более не понятно, что будет с людьми, если их лишить информационного наркотика в годы невысоких цен на нефть и десятков грузов-200 из Сирии.

Ток-шоу стали ежедневными и расползлись на все российские телеканалы. Содержание больше не имеет значения, главное — не прекращать бесконечную перепалку, не дать телезрителю соскочить с эмоциональной иглы. Надо собрать в студию 20 человек, чтобы никто не мог закончить мысль — легко. Надо кричать — кричим, надо бить гостей — бьем , американца — так вообще за милую душу. Конфликтов с соседями нет — придумаем.

Очень сомневаюсь, что тему каждого из десятка таких шоу в неделю утверждает Кремль. Просто ведущие и продюсеры, вынужденные работать в ритме конвейера, хватаются за все что угодно. Так, пустой брюссельский саммит «Восточного партнерства» стал поводом пнуть Беларусь и Армению.

Для нас здесь важно привыкнуть, что эти передачи уже не столько инструмент внешней политики Кремля, сколько внутренней. А Минск продолжает реагировать на них так, будто кто-то на том конце ждет или хочет выслушать его реакцию. Это самообман, люди с той стороны уже забыли про Беларусь и заняты подготовкой нового шоу о приключениях Саакашвили, русофобии анти-допингового агентства или пятом за год выводе российских войск с Ближнего Востока.

Главная проблема с пропагандой российского ТВ сегодня не в том, что она отражает какие-то антибелорусские настроения в Кремле. А в том, что она рикошетом зомбирует своих преданных зрителей в Беларуси. Это уже привело к ситуации, когда большинство белорусов, судя по опросам , занимают более пророссийскую позицию по конфликту Киева и Москвы, чем белорусская власть, сделавшая ставку на нейтралитет.

Государство очевидно недооценивает риски безраздельного господства российских каналов в белорусских телевизорах. А если оценивает трезво, то по какой-то причине, скорее всего — из-за страха, боится что-то предпринять. Легче, как умеем — нарисовать в «Советской Белоруссии» советскую карикатуру.

Я не призываю аврально блокировать эти телеканалы, хотя я и убежден, что информационный яд, который они вливают в головы белорусов, не может прикрываться размышлениями о свободе слова. Особенно учитывая отношение к этой свободе в самой России.

Сегодня важно хотя бы разбавить монополию этих СМИ на формирование картины мира белорусов чем-то, кроме пресных телеканалов Беларусь-1, -2, -3, -4, -5 (или сколько их там сегодня?). Один из путей — создать в стране более независимый телеканал, чем все сегодняшние, что-то по модели общественного ТВ. Но вспоминая процент вырезанных слов лидера БНФ из эфира ОНТ, я понимаю, что это фантастика. Неподконтрольного белорусского телевидения власть боится еще больше, чем выключить неподконтрольное российское.

Второй путь — заменять в эфире самые одиозные российские политические ток-шоу белорусскими, раз уж большинство телеканалов вещаются в гибридной форме «ОНТ-Первый», «РТР-Беларусь», «НТВ-Беларусь». Список моих претензий к белорусским ток-шоу на госТВ займет несколько страниц, но там хотя бы не подают независимость страны как временное недоразумение. И по крайней мере, там зрителей не так откровенно учат смотреть на мир через призму повестки дня соседей, их войн с ИГИЛ, мировой бездуховностью и европейскими продуктами.

Наконец, если нет денег на свой качественный контент, можно разбавить российское доминирование украинскими телеканалами, включив их в кабельные сети. Эти каналы работают на понятном большинству белорусов языке, а зачастую — по старинке, на русском. Они тоже производят свои сериалы, камеди клабы, битвы экстрасенсов, политические ток-шоу и новости. Белорусам не интересны внутриукраинские разборки? Но российских депутатов средний белорусский телезритель, вероятно, назовет больше, чем своих. В чем проблема познакомиться с политикой южных соседей, но не в чужом, а в авторском изложении?

Неспособность адекватно себя вести в мире современных информационных войн — главный изъян белорусского идеологического аппарата. Это касается не только вялой и бессмысленной реакции на агрессивные ток-шоу, но и неготовности к внезапным провокациям, вроде той , что произошла на учениях «Запад-2017», когда Минобороны РФ объявило на своем сайте незапланированную переброску частей танковой армии в Беларусь. Несколько часов ушло у Минска, чтобы собраться с мыслями, примерно полдня — чтобы опровергнуть сообщение, до сих пор висящее на сайте российского ведомства.

Или взять прошлогодний кейс — арест пророссийских публицистов «Регнума». Сайт и его экстремистские с точки зрения власти тексты до сих пор спокойно доступны в Беларуси. А три человека (чьи взгляды мне, разумеется, глубоко неприятны) уже год зачем-то сидят в СИЗО в ожидании суда, который начнется через две недели. Мы снова видим подмену системной борьбы с антибелорусской пропагандой точечным и непропорциональным, зато по-советски топорным прессингом на людей, которых на сайте того же «Регнума» быстро заменили московские авторы.

Будет нечестно говорить, что власть не делает вообще ничего. Есть какие-то скромные шаги в сторону белорусизации и укрепления идентичности. Но при сегодняшнем темпе этот процесс больше похож на прием аскорбинок вместо антибиотиков при растущей температуре и бушующей вокруг эпидемии гриппа

Мы не должны идти по украинскому пути, запрещая все российское телевидение, фильмы о войне или гастроли певцов. Но независимой стране рядом с той информационной угрозой, которой стала машина российских госСМИ, нужна какая-то элементарная гигиена. Иначе рано или поздно робкие попытки нейтральной и многовекторной политики Беларуси заглушит ее одновекторный телевизор.

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