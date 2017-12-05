Государства ЕАЭС должны объединить усилия по совместной поддержке экспорта в третьи страны - Петришенко

6 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Государства Евразийского экономического союза должны объединить усилия по совместной поддержке экспорта в третьи страны, заявил сегодня Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России Игорь Петришенко в Москве на IV Евразийском экономическом конгрессе, передает корреспондент БЕЛТА.

"Евразийской экономической комиссии необходимо сконцентрироваться на поддержке экспорта на рынки третьих стран", - сказал дипломат.

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