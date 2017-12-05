Обладателями Премии «ЛИДЕР ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА – 2017» стали 45 наиболее успешных белорусских компаний

Церемония вручения Республиканской Премии «ЛИДЕР ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА 2017» состоялась 5 декабря в минском «Президент Отеле».

Престижную награду получили 45 флагманов белорусской экономики.

В их числе:

ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский», ЗАО «Молодечномебель», ООО «ОкнаХом», Волковысское ОАО «Беллакт», ГУ «Санаторий «Юность», СП ОАО «Спартак»,

УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов» ОАО «Минскоблхлебопродукт»,

ОАО «Гродненский мясокомбинат», УП «Беларустурист», ОАО «Здравушка-милк», ОДО «фирма АВС», ОАО «Табаквинторг», ООО «Крафтер», ОАО «Барановичский молочный комбинат», ОАО «Витебский мясокомбинат», ОАО «Беловежский», компания «Белнефтетранзит» и другие предприятия по производству товаров, продуктов питания и оказанию услуг.

Более 20 руководителей и собственников предприятий стали обладателями награды «Лидер бизнеса» и «Лидер управления».

«Сегодня весьма непросто работать в реальном секторе экономики, в условиях растущей конкуренции и рынка. Поэтому очень важно поощрять и стимулировать отечественного производителя, находить лидеров и демонстрировать их достижения, - сказал председатель оргкомитета Премии, глава Ассоциации малого и среднего предпринимательства Сергей Балыкин. - Но и предприятия не должны стоять на месте. В наше время уже недостаточно произвести качественный товар, нужно его еще и грамотно продать. Необходимы нестандартные маркетинговые ходы, точное понимание потребностей потребителей, способность видеть новые возможности вместо проблем и конечно же вера в себя, в свои способности, в свой успех».

Лауреаты Премии получили право отмечать свои товары специальным знаком, который представляет собой ромб красного цвета, стилизованный под элементы белорусского орнамента, с кириллической надписью в середине. Знак Премии стал успешным инструментом продвижения товаров и услуг.

В 2017 году церемония награждения прошла в 3-й раз. За три года существования Премии число ее обладателей выросло более чем в два раза. В планах организаторов создание на базе официального сайта Премии ( www.mybest.by ) портала, на котором белорусские потребители смогут получить информацию о наиболее достойных товарах и услугах.

Ежегодная Республиканская Премия «ЛИДЕР ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА» учреждена группой компаний «МЕДИА ПАРТНЕР», успешно работающей в Республике Беларусь более десяти лет, при поддержке Ассоциации малого и среднего предпринимательства, Бизнес союза предпринимателей и нанимателей имени профессора М.С. Кунявского, консалтинговой компании «Skystar enterprise», СМИ.

Лауреаты Премии определяются Экспертным советом, состоящим из ведущих представителей бизнес-сообществ, профильных министерств и ведомств,

масс-медиа и науки.

Генеральный информационный партнер – Радио «Мир».

Информационные партнеры:

«БелВнешРеклама», журнал «Директор», Бизнес-союз предпринимателей и нанимателей имени профессора М.С. Кунявского, журнал «Генеральный директор», журнал «Маркетинг», журнал «Международные выставки».