«Евроопт» объявляет «Карнавал СКИДОК»!

8 декабря – день, когда покупки становятся особенно выгодными!

Приглашаем Вас на «Карнавал СКИДОК» в магазинах «Евроопт»!





Все покупатели любят «черную пятницу». Но кто сказал, что большие скидки могут быть только один раз в году? Крупнейший белорусский ретейлер «Евроопт» ломает все стереотипы и объявляет свою «черную пятницу»!

8 декабря в наших магазинах состоится «Карнавал СКИДОК»! Это будет настоящий праздник - большой, красочный и яркий! И самое главное, в этот день цены не только в «Евроопте», но и во многих магазинах, расположенных в ТРЦ «Е-Сити» и ТЦ «Евроопт», будут ниже! Значительно ниже! Скидки составят до 50 %!

«Карнавал СКИДОК» продлится всего один день – 8 декабря. Не упустите возможность сделать нужные вам покупки по выгодной цене! Все, что вы хотели приобрести, но до сих пор откладывали, будет ждать вас по невероятно соблазнительной стоимости – всего один день!

Скидки в магазинах «Евроопт»:

Порошок стиральный «LOSK», 3 кг со скидкой 50% – 6.99 руб.



Подгузники детские Huggies, classic со скидкой 45% – 17.99 руб.



Апельсин, 1 кг со скидкой 46% – 1.59 руб.



Нектар Jaffa Natura, 950 мл со скидкой 37% – 0.99 руб.

А также множество других товаров по беспрецедентным ценам!

ВНИМАНИЕ! Товары, участвующие в акции «Карнавал СКИДОК» в магазинах «Евроопт», отмечены специальными ценниками!

Так что отложите все дела в сторону и загляните 8 декабря на «Карнавал СКИДОК» в магазины «Евроопт»! Мы гарантируем – без покупок вы не уйдете! Узнайте все подробности акции на нашем официальном сайте evroopt.by .





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