ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Евроопт» объявляет «Карнавал СКИДОК»!

06.12.2017 — Новости Экономики | Могилевские ведомости  
Размер текста:
A
A
A
«Евроопт» объявляет «Карнавал СКИДОК»!Версия для печати«Евроопт» объявляет «Карнавал СКИДОК»!Отправить на e-mail

8 декабря – день, когда покупки становятся особенно выгодными!

Приглашаем Вас на «Карнавал СКИДОК» в магазинах «Евроопт»!


Все покупатели любят «черную пятницу». Но кто сказал, что большие скидки могут быть только один раз в году? Крупнейший белорусский ретейлер «Евроопт» ломает все стереотипы и объявляет свою «черную пятницу»!

8 декабря в наших магазинах состоится «Карнавал СКИДОК»! Это будет настоящий праздник - большой, красочный и яркий! И самое главное, в этот день цены не только в «Евроопте», но и во многих магазинах, расположенных в ТРЦ «Е-Сити» и ТЦ «Евроопт», будут ниже! Значительно ниже! Скидки составят до 50 %!

«Карнавал СКИДОК» продлится всего один день – 8 декабря. Не упустите возможность сделать нужные вам покупки по выгодной цене! Все, что вы хотели приобрести, но до сих пор откладывали, будет ждать вас по невероятно соблазнительной стоимости – всего один день!

Скидки в магазинах «Евроопт»:

Порошок стиральный «LOSK», 3 кг со скидкой 50%6.99 руб.

Подгузники детские Huggies, classic со скидкой 45% –17.99 руб.

Апельсин, 1 кг со скидкой 46% –1.59 руб.

Нектар Jaffa Natura, 950 мл со скидкой 37% –0.99 руб.

А также множество других товаров по беспрецедентным ценам!

ВНИМАНИЕ! Товары, участвующие в акции «Карнавал СКИДОК» в магазинах «Евроопт», отмечены специальными ценниками!

Так что отложите все дела в сторону и загляните 8 декабря на «Карнавал СКИДОК» в магазины «Евроопт»! Мы гарантируем – без покупок вы не уйдете! Узнайте все подробности акции на нашем официальном сайте evroopt.by


Лучшие скидки в вашем городе ищите здесь:

Г. Могилев, ул. Гагарина, 79

 Е-ТЕХНО
  Скидки до 50% и рассрочка до 24 месяцев! При покупке микроволновой печи Мидеа электрический чайник Мидеа – в подарок!
 City-обувь  Скидки до 80%
 Наше детство  Скидки 10%
 Алиса в зазеркалье  Специальная цена на весь день - 5р
 S-parfume  Скидки 10% на парфюмерию S-parfume, 10% на бижутерию и 20% на перчатки и шапки
 Gulliver  Скидки до 40%
 FUNTASTIK  Скидки на все игрушки 30%
 Mothercare  Скидки 70% на детскую одежду и товары для будущих мам
 Velcom  Рекламная акция с предоставлением бонусов при подключении на тарифный план «Удобный»
 Biblio.by  Скидки 10% на весь ассортимент
 КРАВТ  Скидки до 20% на весь ассортимент
 Yves Rocher  Скидки от 15 до 50%
 MAKEY  Скидки на весь ассортимент 10%
 MySport, COLUMBIA  Купи одну единицу товара и получи вторую за полцены
 САМ-МАСТЕРС изготовление ключей  Скидки 30% на заточку бытового инструмента, установку кнопок, болтов, бегунков в одежду
 Befree  Специальные скидки 50-70%
 Reni  Скидки 10%
 Развлекательные центры «Базиллион»  Скидки 20% на все услуги, лабиринт, автоматы, а также 20% бонус на игровую карту
 ЧайкоFF  Скидки 15%
 Фейерверки  Скидки 15% на всю продукцию
 Парикмахерский салон «Дэ-лит»  Скидки 10% на все услуги
 Тир  Скидки 20%
 Какоду +  Скидки на весь ассортимент 10%
 ValiBag  Скидки 10%
 Bamperok.by  Скидки до 30%
 VIPVAPING.by  Скидки на весь ассортимент 20%



 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
8 декабря – день, когда покупки становятся особенно выгодными! Приглашаем Вас на «Карнавал СКИДОК» в магазинах «Евроопт»!

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Обладателями Премии «ЛИДЕР ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА – 2017» стали 45 наиболее успешных белорусских компаний
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика