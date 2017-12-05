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«Евроопт» объявляет «Карнавал СКИДОК»!
06.12.2017 — Новости Экономики | Могилевские ведомости
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8 декабря – день, когда покупки становятся особенно выгодными!
Приглашаем Вас на «Карнавал СКИДОК» в магазинах «Евроопт»!
Все покупатели любят «черную пятницу». Но кто сказал, что большие скидки могут быть только один раз в году? Крупнейший белорусский ретейлер «Евроопт» ломает все стереотипы и объявляет свою «черную пятницу»!
8 декабря в наших магазинах состоится «Карнавал СКИДОК»! Это будет настоящий праздник - большой, красочный и яркий! И самое главное, в этот день цены не только в «Евроопте», но и во многих магазинах, расположенных в ТРЦ «Е-Сити» и ТЦ «Евроопт», будут ниже! Значительно ниже! Скидки составят до 50 %!
«Карнавал СКИДОК» продлится всего один день – 8 декабря. Не упустите возможность сделать нужные вам покупки по выгодной цене! Все, что вы хотели приобрести, но до сих пор откладывали, будет ждать вас по невероятно соблазнительной стоимости – всего один день!
Скидки в магазинах «Евроопт»:
Порошок стиральный «LOSK», 3 кг со скидкой 50%–6.99 руб.
Подгузники детские Huggies, classic со скидкой 45% –17.99 руб.
Апельсин, 1 кг со скидкой 46% –1.59 руб.
Нектар Jaffa Natura, 950 мл со скидкой 37% –0.99 руб.
А также множество других товаров по беспрецедентным ценам!
ВНИМАНИЕ! Товары, участвующие в акции «Карнавал СКИДОК» в магазинах «Евроопт», отмечены специальными ценниками!
Так что отложите все дела в сторону и загляните 8 декабря на «Карнавал СКИДОК» в магазины «Евроопт»! Мы гарантируем – без покупок вы не уйдете! Узнайте все подробности акции на нашем официальном сайте
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8 декабря – день, когда покупки становятся особенно выгодными! Приглашаем Вас на «Карнавал СКИДОК» в магазинах «Евроопт»!
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