Государства ЕАЭС должны объединить усилия по совместной поддержке экспорта в третьи страны - Петришенко

Игорь Петришенко. Фото с официального сайта конгресса

6 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Государства Евразийского экономического союза должны объединить усилия по совместной поддержке экспорта в третьи страны, заявил сегодня Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России Игорь Петришенко в Москве на IV Евразийском экономическом конгрессе, передает корреспондент БЕЛТА.

"Евразийской экономической комиссии необходимо сконцентрироваться на поддержке экспорта на рынки третьих стран", - сказал дипломат. По его мнению, Евразийский экономический союз должен активно взаимодействовать со всеми как крупными, так и небольшими мировыми игроками, в первую очередь это Европейский союз, Китай, Индия, страны Латинской Америки, Азиатско-Тихоокеанского региона. "Наступило время, чтобы ЕЭК сконцентрировалась на активной поддержке экспорта Евразийского экономического союза на рынки зарубежных стран, крупных игроков, - сказал Игорь Петришенко. - Мы создали организацию, которая должна от начала отработки предложений и до завершения контрактных обязательств поддерживать бизнес".

Дипломат считает, что Евразийскому банку развития также необходимо активнее подключаться к экспортному кредитованию. Кроме того, нужно выработать и активно продвигать бренд "Товар ЕАЭС".

"Должны быть задействованы все инструменты, начиная от финансовых и заканчивая в том числе цифровой составляющей", - отметил посол.

Игорь Петришенко также подчеркнул, что наряду с развитием международных связей должны быстрее устраняться барьеры на внутреннем рынке ЕАЭС, так как они мешают не только странам - участницам союза, но и иностранному бизнесу, желающему сотрудничать и вложить свои деньги.

Конгресс, который проводится при поддержке Евразийской экономической комиссии, собрал около 800 человек. Он является площадкой диалога делового сообщества, ЕЭК, органов власти государств Евразийского экономического союза, профессиональных и общественных организаций. Одна из главных тем мероприятия - перезагрузка экономических отношений стран евразийского континента. Отдельные сессии на конгрессе посвящены Таможенному кодексу ЕАЭС, функционированию единого рынка лекарств, формированию общего энергетического рынка, развитию промышленной кооперации.-0-