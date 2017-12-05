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Как "Джили" локализует двигатели в Беларуси: 18 человек и скромные инвестиции
06.12.2017 14:11 — Новости Экономики | Tut.by
В СЭЗ «Минск» 1 декабря зарегистрирован новый резидент — «Борисовский завод двигателей «Джили». Информация об этом размещена на
Эта компания будет реализовывать инвестпроект по «производству двигателей внутреннего сгорания, укомплектованных коробкой передач, для легковых автомобилей».
Согласно договору, заявленный объем инвестиций не менее 500 тыс. евро в течение 3 лет и не менее 18 новых рабочих мест.
После
Сейчас сборка автомобилей
Прогнозный объем производства в 2017 году составит около 1,8 тыс. единиц. С 2018 года прогнозируется рост производства и реализации. Предполагается, что объем производства в 2018—2019 годах составит 25 тыс. и 35 тыс. единиц соответственно.
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Согласно договору, заявленный объем инвестиций не менее 500 тыс. евро в течение 3 лет и не менее 18 новых рабочих мест.
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