В СЭЗ «Минск» 1 декабря зарегистрирован новый резидент — «Борисовский завод двигателей «Джили». Информация об этом размещена на сайте свободной экономической зоны.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Эта компания будет реализовывать инвестпроект по «производству двигателей внутреннего сгорания, укомплектованных коробкой передач, для легковых автомобилей».

Согласно договору, заявленный объем инвестиций не менее 500 тыс. евро в течение 3 лет и не менее 18 новых рабочих мест.

После запуска завода «БелДжи» китайская компания поставила цель локализовать производство двигателей. Вслед за производством двигателей в Беларуси создадут для нужд Geely и совместное предприятие по выпуску автомобильных сидений, ранее анонсировал первый замминистра промышленности Геннадий Свидерский.

Сейчас сборка автомобилей локализована на 30%, до конца 2018 года этот показатель должны довести до 52%. Это позволит выполнить условия по доступу на российский рынок, который видится для нового завода ключевым.

Прогнозный объем производства в 2017 году составит около 1,8 тыс. единиц. С 2018 года прогнозируется рост производства и реализации. Предполагается, что объем производства в 2018—2019 годах составит 25 тыс. и 35 тыс. единиц соответственно.