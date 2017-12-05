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Ермошина: нынешние выборы посодействуют появлению новых лиц в белорусской политике
06.12.2017 14:33 — Новости Экономики | Tut.by
В нынешней избирательной кампании ожидается участие достаточно большого количества кандидатов-индивидуалов. Об этом сообщила журналистам перед началом семинара-учебы с руководителями и организаторами кампании по выборам депутатов местных Советов, который проходит в Витебске председатель Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина.
Комментируя обращения, которые сейчас поступают в Центральную комиссию, Лидия Ермошина отметила, что они в своем большинстве касаются порядка выдвижения кандидатов в депутаты. Выясняются нюансы декларирования имущества, использования средств избирательного фонда, ведения агитации и т.д.
«Все это говорит о том, что у нас достаточно много вступает в борьбу кандидатов-индивидуалов. Потому что, как правило, те, кто идет на выборы от партии, больше осведомлены о таких деталях и вопросах. Так что у нас будут неожиданные лица и появятся новые политики. Те, которые сейчас поучаствуют в выборах», — сказала председатель ЦИК.
Вчера в Минске
Выборы в местные Советы депутатов пройдут 18 февраля 2018 года.
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В ЦИК поступает много обращений, которые в своем большинстве касаются порядка выдвижения кандидатов в депутаты.
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