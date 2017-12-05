ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ермошина: нынешние выборы посодействуют появлению новых лиц в белорусской политике

06.12.2017 14:33 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В нынешней избирательной кампании ожидается участие достаточно большого количества кандидатов-индивидуалов. Об этом сообщила журналистам перед началом семинара-учебы с руководителями и организаторами кампании по выборам депутатов местных Советов, который проходит в Витебске председатель Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Комментируя обращения, которые сейчас поступают в Центральную комиссию, Лидия Ермошина отметила, что они в своем большинстве касаются порядка выдвижения кандидатов в депутаты. Выясняются нюансы декларирования имущества, использования средств избирательного фонда, ведения агитации и т.д.

«Все это говорит о том, что у нас достаточно много вступает в борьбу кандидатов-индивидуалов. Потому что, как правило, те, кто идет на выборы от партии, больше осведомлены о таких деталях и вопросах. Так что у нас будут неожиданные лица и появятся новые политики. Те, которые сейчас поучаствуют в выборах», — сказала председатель ЦИК.

Вчера в Минске был дан старт серии республиканских семинаров, на которых обсуждаются вопросы работы территориальных комиссий, выдвижения кандидатов в депутаты, регистрации инициативных групп. Сегодня учеба проходит в Витебске. Аналогичные мероприятия пройдут во всех регионах страны.

Выборы в местные Советы депутатов пройдут 18 февраля 2018 года.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ЦИК поступает много обращений, которые в своем большинстве касаются порядка выдвижения кандидатов в депутаты.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Как "Джили" локализует двигатели в Беларуси: 18 человек и скромные инвестиции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика