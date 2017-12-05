Сохранение статус-кво в экономике Беларуси не обеспечит ее устойчивый рост и увеличение доходов населения. Долгосрочный рост возможен после устранения структурных недостатков. Об этом в очередной раз заявили эксперты Всемирного банка во время презентации очередного макроэкономического обзора в Минске.



Фото: worldbank.org

Всемирный банк пересмотрел свой майский прогноз касаемо белорусской экономики и добавил больше позитива. Валовой внутренний продукт Беларуси в 2017 году вырастет на 1,8% (вместо падения на 0,4%), а в 2018 году — на 2,1% (вместо роста на 0,7%), считают в ВБ. По мнению экспертов, возобновлению экономического роста в Беларуси в 2017 году способствовало восстановление российской экономики, благодаря чему стал расти белорусский экспорт.

В ВБ отметили, что в течение последних двух лет белорусское правительство предприняло действенные меры по стабилизации экономики, а также — совсем недавно — пакет мер по поддержке роста частного сектора. «В этой связи попытки искусственного ускорения экономического роста, ведущие к росту заимствований, или административного увеличения заработной платы могут нести угрозы достигнутой макроэкономической стабильности», сказано в отчете.

Однако во Всемирном банке не ожидают значительных выгод — как это было в прошлом — от восстановления экономического роста в России и положительной динамики цен на сырьевые товары. «Таким образом, сохранение существующего положения дел не видится в качестве возможного варианта достижения устойчивой траектории роста экономики и реальных доходов населения», констатируют экономисты.

С другой стороны, это говорит о необходимости устранения структурных недостатков для повышения уровня благосостояния населения. «Если программа деятельности правительства на 2016−2020 годы будет реализована в полном объеме, то это будет способствовать долгосрочному экономическому развитию. Для того, чтобы повысить благосостояние, Беларусь должна продолжить политику, направленную на улучшение среды для частного предпринимательства, с упором на надлежащую реализацию принятых мер», — говорится в обзоре.

Всемирный банк настойчиво рекомендует обратить внимание на неэффективные государственные предприятия с точки зрения конкурентоспособности, корпоративного управления, закупки и предоставления кредитных ресурсов. Например, один из вариантов состоит в том, чтобы «сдавать в аренду избыточное основное оборудование более эффективным пользователям, что обеспечит рост совокупных коэффициентов использования капитала». «Существуют и другие подходы к взаимодействию между государственным и частным секторами при взаимной выгоде для двух сторон, что способствует более эффективному распределению ресурсов. Поиск новых, более эффективных способов производства товаров и оказания услуг за счет внедрения организационных и технических инноваций будет служить основным источником роста производительности и экономического роста», — говорится в обзоре.

В беседе с журналистами глава представительства Всемирного банка в Беларуси Алекс Кремер подчеркнул, что самое главное для Беларуси — это повышение производительности экономики. «Если повышать доходы, не повышая пропорционально производительность труда, это чревато макроэкономическими дисбалансами», — подчеркнул Кремер. При этом он уточнил, что в большей степени это касается сектора госпредприятий. «Один из путей это приватизация. Второй — создание для госпредприятий рыночных условий, как и для частного сектора», — конкретизировал Кремер.