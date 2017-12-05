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Россельхознадзор пригрозил запретить ввоз яблок из Брестской области

06.12.2017 15:45 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 дек – Sputnik. Яблоки двух фермерских хозяйств из Брестской области попали под запрет в РФ, говорится в сообщении Россельхознадзора.

Россельхознадзор пригрозил запретить ввоз яблок из Брестской области
CC BY-SA 2.0 / David Joyce / Apple
Более 16 тонн "поддельных" белорусских яблок обнаружили в РФ

"Россельхознадзор с 8 декабря запрещает ввоз свежих яблок с двух предприятий: ФХ "Есфирь" и ФХ "Полесье-ГМИ", – говорится в сообщении.

В российском ведомстве отметили, что при дальнейшем выявлении случаев фальсификации данных о происхождении продукции в фитосанитарных сертификатах, выдаваемых в Беларуси, может быть введен запрет на ввоз в РФ яблок со всех предприятий, расположенных в Брестской области.

Как ранее сообщал Sputnik, 3 декабря на складе в Смоленске 3 декабря при проведении фитосанитарного контроля были обнаружены более 16 тонн украинских яблок, которые были ввезены в Россию под видом белорусских – выращенных в фермерском хозяйстве "Есфирь". При осмотре ящиков инспекторы нашли украинскую маркировку. Как заявили в Россельхознадзора, на партию фруктов был выдан фитосанитарный сертификат, выданный Государственной фитосанитарной службой Республики Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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Ранее одно из фермерских хозяйств попалось в РФ на реэкспорте украинских яблок.

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