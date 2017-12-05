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Всемирный банк: рецессия в экономике Беларуси закончилась
06.12.2017 16:50 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 дек – Sputnik. Рецессия в белорусской экономике завершилась в 2017 году, полагают эксперты Всемирного банка.
© Sputnik / Виктор Толочко
Банк в среду 6 декабря представил новый экономический обзор для Беларуси, в котором отразил все основные тенденции в функционировании различных сфер в стране, а также дал рекомендации для последовательного устойчивого развития страны.
"Циклическое восстановление экономики в 2017 году положило конец двухгодичной рецессии", – говорится в документе.
При этом в ВБ полагают, что низкие темпы экономического роста в стране сохранятся. Однако специалисты банка отмечают, что восстановление роста в государствах, являющихся основными партнерами республики, будет способствовать укреплению потенциала белорусской экономики.
"Меры макроэкономической стабилизации способствовали текущему восстановлению экономики, такая политика должна быть продолжена", – заявил, представляя обзор, отметил глава Представительства Всемирного банка в Беларуси Александр Кремер.
По его словам, чтобы улучшить благосостояние белорусов, властям нужно продолжать совершенствовать деловую среду республики, а также обратить внимание на рост производительности, приняв меры к неэффективным госпредприятиям, повышая конкурентоспособность и улучшая корпоративное управление.
По мнению экономиста ВБ Кирилла Гайдука, причиной ослабления экономики Беларуси и снижения доходов стали глубокие структурные недостатки, в том числе неэффективное распределение труда и капитала.
В то же время, как полагают в банке, при проведении определенных технических и организационных улучшений, возможен рост производительности, а следовательно, дальнейшее оживление экономики.
За 15 лет Всемирный банк предоставил Беларуси кредитные ресурсы на общую сумму 1,7 миллиарда долларов. В настоящее время инвестиционный портфель ВБ в республике включает девять проектов (991 миллион долларов).
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В банке полагают, что низкие темпы экономического роста в стране пока сохранятся.
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