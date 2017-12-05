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Пиротехнику нашли на продуктовом складе в Молодечненском районе
06.12.2017 17:45 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 дек — Sputnik. В складских помещениях г.п.Радошковичи Молодечненского района сотрудниками безопасности УВД Минского облисполкома и ОБЭП Молодечненского РОВД обнаружено большое количество пиротехнических изделий, сообщает УВД Миноблисполкома.
Пиротехника хранилась на продуктовом складе
В ходе проведения мероприятий по выявлению правонарушений, связанных с хранением, реализацией и использованием пиротехнических изделий, а также их хищений, в одном из складских помещений было обнаружено свыше 1,5 миллионов единиц различных пиротехнических изделий. Как отметили в УВД, они относились к 1-3 классу опасности. По предварительной оценке, стоимость обнаруженного составила около 37 тысяч рублей.
Стоимость обнаруженной пиротехники составила 37 тысяч рублей
Пиротехника принадлежала коммерческой организации.
"Петарды хранились без соответствующих документов, в связи с чем принято решение об их изъятии", — сообщили в УВД.
Пиротехника находилась в помещении, не предназначенном для ее хранения — на обыкновенном складе, среди пищевых продуктов. Меры предупреждения по их возможному хищению, ограничению доступа к объектам посторонних лиц предприняты не были.
Для разбирательства были вызваны сотрудники местного РОЧС.
Как сказали ведомстве, сотрудниками ОБЭП собран материал проверки по ч.4ст.12.17 КоАП Республики Беларусь (хранение товаров без наличия документов, подтверждающих приобретение (поступление) товаров). Проводится дальнейшая проверка.
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Несколько сотен килограмм пиротехники на сумму около 37 тысяч рублей хранились в обыкновенном складе, среди пищевых продуктов.
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