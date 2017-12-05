Пиротехнику нашли на продуктовом складе в Молодечненском районе

МИНСК, 6 дек — Sputnik. В складских помещениях г.п.Радошковичи Молодечненского района сотрудниками безопасности УВД Минского облисполкома и ОБЭП Молодечненского РОВД обнаружено большое количество пиротехнических изделий, сообщает УВД Миноблисполкома.



© Фото: УВД Мингорисполкома Пиротехника хранилась на продуктовом складе

В ходе проведения мероприятий по выявлению правонарушений, связанных с хранением, реализацией и использованием пиротехнических изделий, а также их хищений, в одном из складских помещений было обнаружено свыше 1,5 миллионов единиц различных пиротехнических изделий. Как отметили в УВД, они относились к 1-3 классу опасности. По предварительной оценке, стоимость обнаруженного составила около 37 тысяч рублей.



© Фото: УВД Миноблисполкома Стоимость обнаруженной пиротехники составила 37 тысяч рублей

Пиротехника принадлежала коммерческой организации.

"Петарды хранились без соответствующих документов, в связи с чем принято решение об их изъятии", — сообщили в УВД.

Пиротехника находилась в помещении, не предназначенном для ее хранения — на обыкновенном складе, среди пищевых продуктов. Меры предупреждения по их возможному хищению, ограничению доступа к объектам посторонних лиц предприняты не были.

ГУВД и МЧС начали облавы на нелегальных продавцов петард в Минске >>

Для разбирательства были вызваны сотрудники местного РОЧС.

Как сказали ведомстве, сотрудниками ОБЭП собран материал проверки по ч.4ст.12.17 КоАП Республики Беларусь (хранение товаров без наличия документов, подтверждающих приобретение (поступление) товаров). Проводится дальнейшая проверка.