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"Экономика на пальцах" расскажет, почему от биткоина надо бежать, как от чумы

06.12.2017 22:43 — Новости Экономики | Tut.by  
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Программа появится в прямом эфире 7 декабря в 15.25.

Трансляция будет доступна на YouTube-канале TUT.BY и на странице Facebook.

Автор программы «Экономика на пальцах» полгода старательно копил аргументы, чтобы просто и доступно ответить на главный вопрос: какую опасность несет биткоин экономикам стран мира и простым обывателям?

И вот нужное время пришло! Белорусских новостей, достойных внимания Сергея Чалого, нет, курс биткоина каждый день бьет рекорды, поэтому очередной выпуск программы будет полностью посвящен криптовалюте и технологии блокчейн.

Об этом подробнее расскажем 7 декабря в 15.25 в прямом эфире TUT.BY. Помогать Сергею будет журналистка портала Ольга Лойко.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора программы.

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Теги: Новости
 
 
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