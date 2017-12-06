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"Экономика на пальцах" расскажет, почему от биткоина надо бежать, как от чумы
06.12.2017 22:43 — Новости Экономики | Tut.by
Программа появится в прямом эфире 7 декабря в 15.25.
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И вот нужное время пришло! Белорусских новостей, достойных внимания Сергея Чалого, нет,
Об этом подробнее расскажем 7 декабря в 15.25 в прямом эфире TUT.BY. Помогать Сергею будет журналистка портала Ольга Лойко.
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Какую опасность несет биткоин экономикам стран мира и простым обывателям.
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