Программа появится в прямом эфире 7 декабря в 15.25.

Трансляция будет доступна на YouTube-канале TUT.BY и на странице Facebook .

Автор программы «Экономика на пальцах» полгода старательно копил аргументы, чтобы просто и доступно ответить на главный вопрос: какую опасность несет биткоин экономикам стран мира и простым обывателям?

И вот нужное время пришло! Белорусских новостей, достойных внимания Сергея Чалого, нет, курс биткоина каждый день бьет рекорды , поэтому очередной выпуск программы будет полностью посвящен криптовалюте и технологии блокчейн.

Об этом подробнее расскажем 7 декабря в 15.25 в прямом эфире TUT.BY. Помогать Сергею будет журналистка портала Ольга Лойко.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора программы.

Смотрите также:

Без оптимизма: белорусский кризис не случаен, он затянулся, экономика деградирует

Вместо реформ — подъем регионов и раскрепощение бизнеса. А это поможет экономике?