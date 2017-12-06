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Кто и что построит на участке рядом с Домом правительства
07.12.2017 07:30 — Новости Экономики | Tut.by
Компания «БТ Телекоммуникации» начала реконструировать историческое здание бывшей фабрики-кухни рядом с Красным костелом и Домом правительства. На этом месте раньше был ресторан «Папараць-кветка», а в последние годы — паб «Дрожжи United». Что здесь собираются построить и чем примечателен заказчик работ — в материале TUT.BY.
Фабрика-кухня архитектора Грубера была построена в 1936 году. Изначально в ней располагалось 3 зала столовых, после чего долгое время тут работал ресторан «Папараць-кветка». А в 2000-е тут был паб «Дрожжи United» и ночной клуб.
В 2013 году последнее заведение закрыли, потому что здание было в аварийном состоянии. Через год стало
Что будет на месте фабрики-кухни и когда завершатся первые работы
Согласно паспорту объекта работы разделены на две очереди. Сначала тут проведут «реконструкцию с элементами реставрации административного здания». Эти работы завершатся в декабре 2018 года. После этого приступят ко второй очереди и построят рядом деловой и культурно-развлекательный центр.
На обсуждении проекта речь шла о двух новых зданиях на 7 и 8 этажей. Там
В 2015 году в администрации Московского района прошло общественное обсуждение проекта строительства и реконструкции участка на Свердлова, 2. Никаких замечаний и предложений в адрес районной администрации не поступало. Несмотря на то, что
Рассказать про планы, а также уточнить даты реконструкции и застройки в компании-заказчике «БТ телекоммуникации» отказались. Посмотрим, что известно об этой структуре.
Что такое «БТ телекоммуникации»?
На сайте Президентского спортивного клуба
В 2008 году «БТ Телекоммуникации» и зарегистрированная на Кипре Eastleigh Trading Limited
В 2011 году «БТ Телекоммуникации»
Еще в 2015 году заказчиком строительства по Свердлова, 2 была кипрская Eastleigh Trading Limited. Ее представителем в Минске являлся Михаил Батранец, который до этого работал гендиректором в Velcom. Рабочие телефоны компании у представительства Eastleigh Trading Limited, указанные
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В центре Минска начались работы по реконструкции объекта около Красного костела. Узнали, что там будет.
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