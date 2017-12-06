Золотовалютные резервы Беларуси превысили $7,4 млрд

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7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Золотовалютные резервы Беларуси в соответствии с методологией Международного валютного фонда на 1 декабря, по предварительным данным, составили $7,413 млрд в эквиваленте. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении информации и общественных связей Национального банка.

За ноябрь 2017 года золотовалютные резервы выросли на $18,4 млн (на 0,2%) после роста в октябре на $128,6 млн (1,8%). За январь-ноябрь прирост резервов составил $2 486,5 млн (50,5%).

Увеличению международных резервных активов в ноябре способствовало поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, а также поступление средств от продажи Национальным банком и Министерством финансов облигаций, номинированных в иностранной валюте. Положительное влияние на уровень резервов также оказало увеличение стоимости монетарного золота.

Правительством и Национальным банком в ноябре исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму около $314 млн.

В 2016 году золотовалютные резервы Беларуси в определении ССРД МВФ увеличились на $751 млн (на 18%) - до $4 927,2 млн (в эквиваленте) на 1 января 2017 года. Основными направлениями денежно-кредитной политики на 2017 год предусмотрен рост золотовалютных резервов в определении ССРД МВФ не менее чем на $500 млн.-0-