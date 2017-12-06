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Золотовалютные резервы накануне крупных выплат превысили 7,4 млрд долларов

07.12.2017 09:53 — Новости Экономики | Tut.by  
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Международные резервные активы Беларуси на 1 декабря 2017 года, по предварительным данным, составили 7,414 млрд долларов в эквиваленте, сообщила пресс-служба Нацбанка.


Фото: Reuters

За ноябрь золотовалютные резервы выросли на 18,4 млн долларов (на 0,2%) после роста в октябре на 128,6 млн долларов (на 1,8 процента). За январь-ноябрь прирост резервов составил 2,487 млрд долларов (50,5%).

Увеличению международных резервных активов в ноябре способствовало поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, а также поступление средств от продажи Нацбанком и Минфином облигаций, номинированных в иностранной валюте. Положительное влияние на уровень резервов также оказало увеличение стоимости монетарного золота. При этом чистая продажа валюты населением в ноябре заметно снизилась.

Правительство и Нацбанк в ноябре исполнили внешние и внутренние обязательства в иностранной валюте на сумму порядка 314 млн долларов. Более серьезные выплаты, 800 млн долларов только по евробондам, Беларуси предстоят в январе 2018 года.

В 2016 году золотовалютные резервы Беларуси увеличились на 751 млн долларов (на 18%) до 4,927 млрд долларов в эквиваленте на 1 января 2017 года. Основными направлениями денежно-кредитной политики на 2017 год предусмотрен рост золотовалютных резервов не менее чем на 500 млн долларов США.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Международные резервные активы Беларуси на 1 декабря 2017 года, по предварительным данным, составили 7,414 млрд долларов в эквиваленте, сообщила пресс-служба Нацбанка.

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