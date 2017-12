Белорусы смогут оплатить iPhone X старыми смартфонами

Новые iPhone X будут доступны в Беларуси по схеме Trade-in. Старые смартфоны от Apple примут в зачет последней модели в сети i-Store в Минске. Сделать это можно будет с 8 декабря, когда стартуют продажи новинки, рассказали в Apple Premium Reseller.

На новый iPhone X можно будет обменять с доплатой любой смартфон от Apple, но не ниже модели iPhone 4s. Старым девайсом предложат оплатить до половины стоимости новинки.

Больше всего смогут сэкономить владельцы подержанных iPhone 7 Plus – до 1500 рублей, а за iPhone 7 зачтут до 1300 рублей. Старый iPhone 6s Plus «сбросит» с покупки до 900 рублей, iPhone 6s – до 800, iPhone 6 Plus – до 700, а iPhone 6 – до 300. iPhone SE в свою очередь «потянет» максимум на 600 рублей, iPhone 5s – на 300, а iPhone 5 – на 200. Меньше всего можно будет выиграть при сдаче iPhone 4s – до 150 рублей. В i-Store подчеркивают, что цифры приблизительные, а итоговая сумма зависит от состояния устройства, его возраста и числа циклов зарядки и т.д.

«Схема трейд-ин будет действовать для покупателей iPhone X с первого дня продаж. Мы рассчитываем, что это упростит жизнь поклонникам Apple: можно будет сдать по рыночной цене старый смартфон и тем самым оплатить до половины iPhone X. Как ожидается, такая схема будет популярной в Беларуси», – отметили в сети i-Store.

Продажи iPhone X официально стартуют в Беларуси 8 декабря. Стоимость смартфона с 64 ГБ составит 2999 рублей, а версии с 256 ГБ – 3449 рублей. В числе первых устройства появятся в сети i-Store в центре Минска – в магазинах уровня Apple Premium Reseller (Ленина, 5 и Победителей, 9). Предзаказы принимают уже с 1 декабря, а доставлять новинки будут во все города в Беларуси. Оплатить их можно будет как единым платежом, так и в беспроцентную рассрочку. На месте их предложат застраховать.

iPhone X облачен в корпус из сверхпрочного стекла и нержавеющей стали, в который встроен процессор A11 Bionic с нейронным модулем для 3D-игр и дополненной реальности. Смартфон получил «безрамочный» дисплей Super Retina в 5,8 дюйма. Камера обладает двойной оптической стабилизацией изображения, а фронтальный фотомодуль позволяет делать селфи с портретной подсветкой и эффектом глубины резкости. Предусмотрен и сканер лица Face ID (вместо физической кнопки Home) для разблокировки и аутентификации. Смартфон работает на iOS 11 и обладает функцией беспроводной зарядкой.