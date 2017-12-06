Управляющая компания фондами прямых инвестиций «Зубр Капитал» стала совладельцем еще одного IT-бизнеса. Олег Хусаенов вместе с партнерами инвестировали в белорусские проекты группы Softline, в частности в такие бизнесы как ActivePlatform и ActiveCloud.



Фото:pos.toasttab.com

Компания Softline создана в 1993 году в Москве предпринимателем Игорем Боровиковым. Сейчас компания имеет представительства в 30 странах. Число сотрудников — более 3.5 тыс. По данным «Форбс», крупнейшие клиенты в России: «Газпром», «Лукойл», Nestle, Coca-Cola и тройка сотовых операторов. «Софтлайн» планировал в четвертом квартале 2017 года провести крупнейшее размещение ценных бумаг в истории российского IT-рынка: перед выходом на IPO холдинг выпустить облигации на 10 млрд российских рублей.

Представительство «Софтлайн» в Беларуси открылось в 2001 году. В 2010 году Active Technologies белорусского предпринимателя Олега Тягунова вошла в состав группы «Софтлайн» и сейчас развивает ряд облачным сервисов и услуг.

Недавно «Зубр Капитал» согласился выкупить долю в белорусской бизнесе «Софтлайна» и инвестировать дополнительные ресурсы в развитие. Точную сумму сделки стороны не разглашают, но речь идет о сумме до 10 млн долларов, сказали в белорусской компании.

«Инвестиции пойдут на развитие белорусского бизнеса ГК Softline, а также на развитие решения ActivePlatform: на географическую экспансию, на усиление команды, на совершенствование продукта в целом», — рассказали в «Зубр Капитале».

Softline сам вложил в развитие платформы несколько миллионов долларов; итогом этих инвестиций стало создание собственной платформы и начало ее коммерческой эксплуатации в крупных заказчиках.

В «Зубр Капитале» пояснили, что ActivePlatform выступает своеобразным App Store для бизнеса. Благодаря их платформе отраслевые предприятия могут пользоваться решениями от крупнейших мировых производителей вроде Microsoft или Oracle, не тратя времени и сил своих IT-департаментов, чтобы выходить на интеграцию с каждым вендором в отдельности. Спрос на платформу отражает глобальный тренд перехода IT-продуктов с коробочных лицензий в онлайновые сервисы, предоставляемые из облачных систем.

Напомним, в конце 2016 года «Зубр Капитал» запустили новый фонд Zubr Capital Fund I на уровне 50 млн долларов. Одним из его партнеров стал Европейский банк реконструкции и развития. В портфеле фонда Zubr Capital Fund I на данный момент 4 белорусские компании: онлайн-гипермаркет 21vek.by; автоклассифайд av.by, компания-разработчик банковского ПО SoftClub и производственная компания по выпуску флексоупаковки Uniflex.