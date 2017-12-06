Малого и среднего бизнеса станет больше весной-летом 2018

МИНСК, 7 дек — Sputnik. Парламентарии ожидают увеличения количества представителей малого и среднего бизнеса в связи с принятием декрета №7 уже весной-летом следующего года, такую оценку журналистам высказал председатель постоянной комиссии парламента по экономической политике Владислав Щепов.



© Sputnik / Виктор Толочко Романчук о декрете №7: номенклатура обыграла Лукашенко?

Президент Беларуси Александр Лукашенко недавно подписал декрет №7 "О развитии предпринимательства", который заметно упрощает условия ведения бизнеса, а многими экспертами и вовсе назван "прорывным".

Изучили подписанный документ и парламентарии.

"Сегодня мы обсуждаем этот документ, рассматриваем вопрос о принятии его к сведению. Но это не значит, что мы просто прочитали его и забыли. Декрет ставит серьезнейшие задачи перед исполнительной властью и депутатским корпусом", — заявил Щепов.

Парламентарии, отметил он, ожидают рост белорусской экономики во многом благодаря малому и среднему бизнесу, хотя определенные меры в декрете рассчитаны и на крупное предпринимательство.

"Переходный период будет, но уже к весне, к лету ожидаем увеличение количества малых и средних предприятий, числа ИП. Эту тенденцию надо поддержать реальными действиями правоприминительной практики", — отметил он.

Щепов напомнил, что, кроме декрета, принят целый пакет указов, который должен сработать в комплексе. Парламентарии уверены, что это приведет к росту экономики и благосостояния белорусов. Как свидетельствует заключение профильной комиссии по итогу рассмотрения декрета, предложений по его отмене не поступало.