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Малого и среднего бизнеса станет больше весной-летом 2018
07.12.2017 10:37 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 дек — Sputnik. Парламентарии ожидают увеличения количества представителей малого и среднего бизнеса в связи с принятием декрета №7 уже весной-летом следующего года, такую оценку журналистам высказал председатель постоянной комиссии парламента по экономической политике Владислав Щепов.
© Sputnik / Виктор Толочко
Президент Беларуси Александр Лукашенко недавно
Изучили подписанный документ и парламентарии.
"Сегодня мы обсуждаем этот документ, рассматриваем вопрос о принятии его к сведению. Но это не значит, что мы просто прочитали его и забыли. Декрет ставит серьезнейшие задачи перед исполнительной властью и депутатским корпусом", — заявил Щепов.
Парламентарии, отметил он, ожидают рост белорусской экономики во многом благодаря малому и среднему бизнесу, хотя определенные меры в декрете рассчитаны и на крупное предпринимательство.
"Переходный период будет, но уже к весне, к лету ожидаем увеличение количества малых и средних предприятий, числа ИП. Эту тенденцию надо поддержать реальными действиями правоприминительной практики", — отметил он.
Щепов напомнил, что, кроме декрета, принят целый пакет указов, который должен сработать в комплексе. Парламентарии уверены, что это приведет к росту экономики и благосостояния белорусов. Как свидетельствует заключение профильной комиссии по итогу рассмотрения декрета, предложений по его отмене не поступало.
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После подписания декрета президентом "О развитии предпринимательства" большая работа ждет также парламентариев и исполнительную власть.
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