Догнать и перегнать. Почему цены на новостройки сравнялись со вторичкой?

Если проследить, как менялся ценовой разрыв между двумя рынками, то можно увидеть ряд любопытных особенностей. Последнее максимальное сближение цен на новостройки и «вторичку» датировано серединой 2012 года — моментом, когда цены на квартиры начали расти. Осенью 2013 года, когда цены находись на пике, разрыв оказался максимальным как в абсолютном, так и в процентом выражении. Затем начался длительный период сокращения ценового разрыва, который продолжается по сей день. С $256 за квадратный метр в пользу «вторички» разрыв сменился на $4 , но уже в пользу новостроек.

Данные по реальным сделкам подтверждают зарождение новой тенденции. Долгое время цены продажи готовых новостроек (дому не более года) были ниже, чем у квартир на вторичном рынке. В конце 2015-го показатели подравнялись и оставались примерно одинаковыми до середины текущего года. Но минувшим летом ситуация изменилась: выше были уже цены на квартиры в готовых новостройка. Более того, осенью разрыв начал расти.

Можно сказать, что строительство жилья в столице сейчас практически полностью сконцентрировано в коммерческом сегменте. Многие «очередники» понимают бесперспективность дальнейшего ожидания особых условий и всё чаще рассматривают предложения коммерческих застройщиков.

Велика вероятность, что ввод жилья в Минске в 2017 году окажется минимальным за последние 14 лет. И здесь важно понимать, из чего состоит этот показатель. Первая его часть — это строительство жилья на общих основаниях, т.е. коммерческий сегмент. Вторая — строительство жилья с господдержкой. И если результаты работы коммерческого сегмента за 2017 год в общем соответствуют показателям прошлых лет (за исключением 2014-го), то со строительством жилья с господдержкой всё очень плохо: с 2012 года объёмы ввода упали более чем в 10 раз.

Учитывая, что всё это происходит на фоне значительного снижения ставок по кредитам, неудивительно, что мы наблюдаем такой высокий спрос, которому текущий ввод жилья уже не соответствует.

В 2017 году в коммерческом сегменте введут на четверть меньше жилья, чем в 2014-ом. Однако следует понимать, что в статистике ввода фигурируют с большего распроданные дома, где осталось реализовать в лучшем случае 10-20% квартир. Если посмотреть, что происходит с количеством активных проектов на рынке новостроек, где идёт продажа квартир, то картина куда более показательная. Шесть десятков проектов на данный момент — это в два раза меньше, чем в 2014 году.

Рекордный ввод жилья в 2014 году — это гребень огромной волны, которая начала образовываться ещё в конце 2012-го и обрушилась на рынок в 2015-2016 гг. Привлечённые благоприятной экономической ситуацией и растущими ценами, застройщики выводили на рынок один проект за другим. В 2013 году доля «котлованов» среди новостроек была максимальной, отсюда и огромный разрыв в ценах со «вторичкой».

Если возводимые объёмы прошлых лет рынок благополучно «переваривал», то в 2014 году «подавился», когда проектов стало слишком много. Начавшийся экономический кризис только усугубил эту проблему. Какими были последствия для рынка новостроек?

- растянулся срок реализации проектов; - начала расти доля уже завершённых проектов, где ещё оставалось много непроданных квартир; - новые проекты в Минске стали появляться реже.

Несмотря на то, что прошло уже 3 года с момента пикового ввода жилья в столице, последствия строительного бума до сих сказываются на рынке новостроек. Избыток предложения был почти полностью раскуплен ещё в прошлом году, однако структура до сих пор демонстрирует отголоски старой проблемы. И без того малочисленный рынок новостроек сегодня можно разделить на 2 сектора. В первом продают остатки того, что строилось в прошлые годы. Это в большинстве своём или неликвид, или довольно дорогие квартиры — самые привлекательные объекты давно проданы.

Во втором секторе расположились оставшиеся несколько десятков проектов, где есть возможность выбирать — так называемый «живой рынок», куда направлены взоры основной массы покупателей. В этом сегменте, подогреваемом кредитами, средний уровень цен с начала года уже вырос на $50-100 за квадратный метр.

Следует сделать важную оговорку, что хотя число проектов в области «живого рынка» сегодня небольшое (по меркам прошлых лет), они в среднем стали крупнее, чем 3-5 лет назад — т.е. состоят из большего числа домов или секций. Также стоит отметить, что сложности с приобретением участков в черте города вынудили часть компаний уйти в пригород — в последние годы объёмы ввода коммерческого жилья там растут. Те же, кто остался работать в столице, предпочитают возводить более дорогие каркасно-блочные дома, чтобы иметь возможность покрыть издержки, связанные со сносом и обременениями.

Закономерным итогом перечисленных выше процессов стало постепенное сближение среднего уровня цен на первичном и вторичном рынках.

Будут ли новостройки дорожать относительно вторичного рынка?

Если ввод жилья в Минске останется на текущем уровне (по заявлениям властей это так) или снизится, цены на новостройки вполне могут оторваться от «вторички». Способствовать этому будет не только ограниченный выбор, но и высокая популярность современных каркасно-блочных домов у покупателей.

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Вариант с постепенным наращиванием ввода коммерческого жилья в Минске также возможен, если будет упрощен процесс приобретения участков. Плюс, растущие цены сами по себе стимулируют выход на рынок новых игроков и наращивание объёмов ввода «старыми». В таком случае увеличение количества «котлованов» может вновь опустить среднюю цену новостроек ниже уровня «вторички».