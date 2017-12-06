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Золотовалютные резервы РБ на 1 декабря превысили 7,4 млрд долларов

07.12.2017 11:08 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 дек — Sputnik. Золотовалютные резервы (ЗВР) Беларуси на 1 декабря текущего года выросли до 7 413,7 млн долларов США (в эквиваленте), сообщили в четверг в Национальном банке республики.

За ноябрь 2017-го золотовалютные резервы выросли на 18,4 млн долларов США – на 0,2%. В октябре текущего года рост составил 128,6 млн долларов – 1,8%, за сентябрь – 273,1 миллиона (3,9%).

Увеличению международных резервных активов в ноябре способствовало поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания пошлин на нефть и нефтепродукты. Также на рост ЗВР повлияло поступление средств от продажи Нацбанком и министерством финансов облигаций, номинированных в иностранной валюте.

На уровень резервов положительно повлияло и увеличение стоимости монетарного золота.

"Правительством и Национальным банком в ноябре исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка 314 млн долларов США", — сообщили в Нацбанке.

Ранее Беларусь получила очередной транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР).

В октябре текущего года глава Нацбанка Павел Каллаур говорил журналистам, что у страны есть все возможности ежегодно наращивать ЗВР на 1-1,5 миллиарда долларов без привлечения внешних заимствований. Он также отметил, что рост резервов без привлечения внешних займов может быть только тогда, когда экономика показывает устойчивый рост экспорта из месяца в месяц.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Увеличению ЗВР способствовало поступление иностранной валюты в бюджеты, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть.

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