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Минэкономики уже видит положительные изменения от декрета №7
07.12.2017 11:19 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 дек — Sputnik. Положительные тенденции после
© Sputnik / Виктор Толочко
Декрет "О развитии предпринимательства" направлен на либерализацию условий ведения бизнеса.
По оценкам парламентариев, одним из итогов действия такого документа будет увеличение числа малых и средних предприятий, которое ожидается уже к лету.
Минэкономики уже сейчас видит положительный импульс, который придало подписание президентом документа.
"Знаю настроение уже судебной системы, МВД, комитета госконтроля – они настроены не бить, а упреждать правонарушения. Это задачи и уровней государственного управления, начиная от районных. Мы этим сейчас как раз занимаемся", — заявил Зиновский.
Прокомментировал министр и заявления главы бизнес-союза Карягина, которые тот сделал на днях в эфире белорусского телевидения. Бизнесмен заявлял, что после принятия декрета необходимо многое предпринять.
"Не знаю, много чего надо предпринимать Карягину. Мы обсуждаем все эти вопросы с бизнес-сообществом, и вы понимайте, что идеального закона быть не может, такого нет ни в одной стране мира. Страна развивается, и на разных этапах могут потребоваться изменения некоторых норм законодательства. Они и будут вноситься", — заверил Зиновский.
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Идеального закона нет ни в одной стране мира, уверяют белорусские чиновники и обещают по мере необходимости изменять некоторые нормы.
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