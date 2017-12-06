Минэкономики уже видит положительные изменения от декрета №7

МИНСК, 7 дек — Sputnik. Положительные тенденции после подписания декрета №7 "О развитии предпринимательства" уже есть, заявил в четверг журналистам министр экономики Беларуси Владимир Зиновский.



© Sputnik / Виктор Толочко Карягин: новый декрет обеспечивает большую перспективу для бизнеса

Декрет "О развитии предпринимательства" направлен на либерализацию условий ведения бизнеса.

По оценкам парламентариев, одним из итогов действия такого документа будет увеличение числа малых и средних предприятий, которое ожидается уже к лету.

Минэкономики уже сейчас видит положительный импульс, который придало подписание президентом документа.

"Знаю настроение уже судебной системы, МВД, комитета госконтроля – они настроены не бить, а упреждать правонарушения. Это задачи и уровней государственного управления, начиная от районных. Мы этим сейчас как раз занимаемся", — заявил Зиновский.

Прокомментировал министр и заявления главы бизнес-союза Карягина, которые тот сделал на днях в эфире белорусского телевидения. Бизнесмен заявлял, что после принятия декрета необходимо многое предпринять.

"Не знаю, много чего надо предпринимать Карягину. Мы обсуждаем все эти вопросы с бизнес-сообществом, и вы понимайте, что идеального закона быть не может, такого нет ни в одной стране мира. Страна развивается, и на разных этапах могут потребоваться изменения некоторых норм законодательства. Они и будут вноситься", — заверил Зиновский.