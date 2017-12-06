МИД Беларуси считает, что в информационной «стычке» между российскими и белорусскими СМИ пора поставить точку. Об этом во время брифинга заявил начальник управления информации МИД Дмитрий Мирончик.



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

— В любой полемике необходимо когда-то ставить точку, особенно, если ты уверен в своей правоте. Думаю, в этой ситуации тоже пора поставить точку, — заявил Дмитрий Мирончик. — Никаких официальных обращений в МИД по этому поводу не поступало.

Напомним, на прошлой неделе на российском телеканале НТВ вышел очередной выпуск ежедневной передачи «Место встречи» , в котором российские политологи и эксперты очень эмоционально обсудили желание Беларуси улучшить отношения с Евросоюзом.

Один из приглашенных в студию гостей назвал Беларусь «женой, которая 25 лет тянет из России деньги». Белорусские государственные СМИ отреагировали почти сразу: в газете «Советская Белоруссия» вышла карикатура на передачу, а на телеканале ОНТ выпуск НТВ обсудили в вечернем ток-шоу.

Именно во время него председатель комиссии Палаты представителей по образованию, культуре и науке Игорь Марзалюк сказал, что на передачу НТВ должны отреагировать на самом высоком уровне.

«МЗС павінна даць ясны і канкрэтны сігнал. Гаспадарам Норкіным (ведущий НТВ, — ред.) і іншым растлумачыць, што трэба трымаць на кароткім павадку. Яны павінны стаць персонамі нон грата і ніколі не перасякаць межаў краіны», — сказал Марзалюк.

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