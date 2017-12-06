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МИД о "стычке" госСМИ с НТВ: пора поставить точку
07.12.2017 11:26 — Новости Экономики | Tut.by
МИД Беларуси считает, что в информационной «стычке» между российскими и белорусскими СМИ пора поставить точку. Об этом во время брифинга заявил начальник управления информации МИД Дмитрий Мирончик.
— В любой полемике необходимо когда-то ставить точку, особенно, если ты уверен в своей правоте. Думаю, в этой ситуации тоже пора поставить точку, — заявил Дмитрий Мирончик. — Никаких официальных обращений в МИД по этому поводу не поступало.
Напомним, на прошлой неделе на российском телеканале НТВ
Один из приглашенных в студию гостей назвал Беларусь «женой, которая 25 лет тянет из России деньги». Белорусские государственные СМИ отреагировали почти сразу: в газете «Советская Белоруссия» вышла карикатура на передачу, а на телеканале ОНТ выпуск НТВ обсудили в вечернем ток-шоу.
Именно во время него председатель комиссии Палаты представителей по образованию, культуре и науке Игорь Марзалюк сказал, что на передачу НТВ должны отреагировать на самом высоком уровне.
«МЗС павінна даць ясны і канкрэтны сігнал. Гаспадарам Норкіным (ведущий НТВ, — ред.) і іншым растлумачыць, што трэба трымаць на кароткім павадку. Яны павінны стаць персонамі нон грата і ніколі не перасякаць межаў краіны», — сказал Марзалюк.
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Отреагировать на передачу НТВ ведомство призвал депутат Игорь Марзалюк.
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