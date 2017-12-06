Зиновский: правоохранители и контролеры нацелены на профилактику правонарушений в бизнес-среде

Владимир Зиновский. Фото из архива

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/.Правоохранители и контролеры нацелены прежде всего на профилактику правонарушений среди предпринимателей. Об этом сегодня журналистам заявил министр экономики Владимир Зиновский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Судебная система, МВД, КГК настроены не на то, чтобы, как говорится, бить по хвостам, а на то, чтобы упредить нарушение, чтобы оно не могло быть совершено", - подчеркнул Владимир Зиновский. Задача органов управления, начиная от районного звена, - вести среди предпринимателей разъяснительную работу, добавил министр.

Дальнейшие шаги по развитию предпринимательства, реализации документа обсуждаются с бизнес-союзами.

Декрет о развитии предпринимательства был принят сегодня к сведению Палатой представителей. Документ предусматривает кардинальное изменение механизмов взаимодействия государственных органов и бизнеса, минимизирует вмешательство должностных лиц в работу субъектов хозяйствования и усиливает механизмы саморегулирования бизнеса, его ответственность за свою работу перед обществом. При этом сохраняется минимально необходимый уровень контроля со стороны государства.-0-