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ЗВР Беларуси превысили $7,4 млрд
07.12.2017 11:39 — Новости Экономики | БДГ
Нацбанк сообщает о росте ЗВР за ноябрь а $18,4 млн (0,2%), по состоянию на 1 декабря золотовалютные резервы составили $7,413 млрд в эквиваленте.
Данные предоставляются в соответствии с методологией МВФ.
ЗРВ в ноябре показали меньший рост, чем в октябре, когда они прибавили $128,6 млн (1,8%). Всего за 11 месяцев нынешнего года ЗВР приросли на $2 486,5 млн (50,5%).
Международные резервные активы увеличились благодаря ряду факторов: взиманию экспортных пошлин на нефть, поступлению иностранной валюты в бюджет, поступлению средств от продажи облигаций Минфином и Нацбанком, повышение стоимости монетарного золота.
Правительство Беларуси и Нацбанк в ноябре исполнили внешние и внутренние обязательства на сумму около $314 млн.
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Нацбанк сообщает о росте ЗВР за ноябрь а $18,4 млн (0,2%), по состоянию на 1 декабря золотовалютные резервы составили $7,413 млрд в эквиваленте. Данные предоставляются в...
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