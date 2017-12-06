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МИД о переносе посольства Беларуси в Израиле: пока оно продолжит работу в Тель-Авиве

07.12.2017 11:43 — Новости Экономики | Tut.by  
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Беларусь подтверждает свою позицию приверженности решениям ООН по принципу палестино-израильского урегулирования, включая статусы Иерусалима. И пока посольство Беларуси в Израиле по словам представителя МИД продолжит работу в Тель-Авиве. Об этом во время брифинга заявил представитель МИД Дмитрий Мирончик.

— Мы исходим из того, что этот вопрос должен решаться в формате прямых переговоров вовлеченных сторон на имеющейся международной правовой основе в полном соответствии с действующими резолюциями Совета безопасности ООН и ранее заключенными соглашениями, — заявил Мирончик.

Посольство Беларуси в Израиле по словам представителя МИД продолжит работу в Тель-Авиве.

— Вопрос перевода белорусского посольства может рассматриваться в увязке с успешным завершением мирного процесса и нахождением взаимоприемлемого решения по окончательному статусу Иерусалима, — сказал Мирончик.

Вчера Дональд Трамп заявил, что пришло время признать Иерусалим столицей Израиля. Трамп также заявил о переносе американского посольства в Израиле в Иерусалим, при этом он подписал формальное уведомление Конгрессу США об очередной отсрочке переноса дипмиссии еще на шесть месяцев.

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